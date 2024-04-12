Beklenen Fallout 4 Güncellemesi Geliyor: Tarih Verildi!

Bethesda, 2022'de PS5 ve Xbox Series X/S için Fallout 4'ün yerel sürümleri üzerinde çalıştığını duyurmuştu, ancak güncelleme beklenenden daha uzun sürdü. Aralık ayında şirket, güncellemenin 2024 yılı içerisinde geleceğini doğrulamıştı.

Bu güncelleme, Amazon'un dünya çapında yayınlanacak olan Fallout dizisi ile aynı döneme denk gelecek. Fallout 4'ün televizyon dizisinin çıkışının ve çokça beğeninin ardından Bethesda, Fallout 4'ün yeni nesil güncellemesinin 25 Nisan'da ücretsiz olarak geleceğini duyurdu.

Yeni Fallout 4 Güncellemeleri Oyunculara Neler Sunacak?

Bu güncelleme, oyunun PS5 ve Xbox Series X/S için yerel sürümlerini getirecek. Güncelleme, yeni performans ve kalite modları, artırılmış çözünürlükler, en fazla 60 FPS oynama desteği ve diğer iyileştirmeler ve düzeltmeler getirecek.

Ayrıca Bethesda, oyuna yeni bir görev eklediğini de açıkladı. "Geçmişin Yankıları" adını taşıyan bu görev, Enclave olarak bilinen savaş öncesi kabileyi tanıtacak ve oyuncuları "tehlikeli ideolojilerini yaymalarını engellemek ve Yayılımcılık'ı Commonwealth'te yerleşmelerini engellemek"le görevlendirecek. Daha önce piyasaya sürülen birkaç Creation Club öğesi de oyuna eklenecek.

Aynı zamanda, PS4 ve Xbox One için güncellemeler ve görev düzeltmeleri gelecekken, bir PC güncellemesi de yayınlanacak ve oyunun Steam Deck için doğrulanacağı ve Epic Games Store'da piyasaya sürüleceği duyurulacak.

Fallout 4 şu anda Xbox One, PS4 ve PC'de mevcut. Sızdırılan Microsoft belgelerine göre, oyunun 2020 itibariyle 25 milyondan fazla birim sattığı belirtiliyor.