Yeni Amazon Prime Dizisi Fallout Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi
Bu rehberde Fallout dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte yeni Amazon Prime dizisine dair detaylar!
Yakında izleyicilerle buluşacak olan Fallout dizisi konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan ve oyuncu kadrosunda Ella Purnell dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizi neler sunacak?
Bu rehberde en iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Fallout dizisi ne anlatıyor sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Fallout Dizisi Konusu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.
Fallout Dizisi Fragmanı Nasıl İzlenir?
Fallout Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri
- Ella Purnell (Lucy)
- Aaron Moten (Maximus)
- Walton Goggins (The Ghoul)
- Moises Arias (Norm)
- Johnny Pemberton (Thaddeus)
- Kyle MacLachlan (Hank)
- Xelia Mendes-Jones
- Dave Register (Chet)
- Leer Leary (Davey)
- Rodrigo Luzzi (Reg)
- Annabel O'Hagan (Steph)
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Bilim kurgu dizileri yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla bu türde çok fazla sayıda yapım bulunuyor.
Fallout oyuncu kadrosu arasında Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Moises Arias, Johnny Pemberton, Kyle MacLachlan, Dave Register, Rodrigo Luzzi ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Lucy karakterini Purnell, Maximus karakterini Moten, Norm karakterini ise Arias canlandıracak.
Ella Purnell bu zamana kadar 2021 yılında yayımlanan Army of the Dead (Ölüler Ordusu), 2014 yapımı Wildlike, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Sweetbitter ve 2021 yılında yayımlanmaya başlayan Arcane ve daha pek çok yapımda yer aldı.
Purnell, IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Arcane'de Jinx karakterini seslendirdi. Aaron Moten daha önce 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Disjointed, 2020 yılında çıkan Next, 2022 yılında izleyicilerle buluşan Father Stu ve daha pek çok yapımda yer aldı.
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Fallout Dizisi Yayın Tarihi
Uzun süredir merak içerisinde beklenen Fallout dizisi 12 Nisan 2024 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden yayımlanmaya başlayacak.
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Bu rehberde aynı isimli popüler oyun serisine dayanan Fallout dizisi ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Peki, Cenevre Robertson-Dworet tarafından yaratılan dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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