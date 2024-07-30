Bethesda, Fallout Hayranlarını Bekletecek! Fallout 5 Çıkış Tarihi ve Yeni Gelişmeler

Bethesda'nın sevilen post-apokaliptik serisi Fallout, Amazon Prime Video'da yayınlanan başarılı dizisiyle yeniden alevlendi. Dizinin büyük başarısıyla birlikte, hayranların gözleri halihazırda Fallout 5'e çevrildi. Yeni macera, belirsizliklerle dolu olsa da birçok yeni söylentiyi tekrar gündeme getirdi. Peki oyun konusu ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan tahminler neler? İşte tüm ayrıntılar…

Fallout 5 için 2030'lara Sarkan Bir Bekleyiş

Bethesda Direktörü Todd Howard'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, The Elder Scrolls 6 projesi tamamlanmadan Fallout 5'e başlanmayacak. Bu da oyunun en erken 2026'da çıkabileceği anlamına geliyor. Ancak Fallout dizisinin beklenenden çok daha büyük bir ilgi görmesiyle birlikte, geliştiricinin bu planlarını yeniden gözden geçirme ihtimali de bulunuyor.

Fallout 5 hakkında şu ana kadar kesin olarak bilinen tek şey, oyunun yine ABD'de geçeceği. Hayranların dünyanın farklı bölgelerindeki kıyamet sonrası yaşamı merak etmelerine rağmen, Bethesda bu yönde bir plan yapmıyor gibi görünüyor.

Bethesda'nın oyun geliştirme süreçleri göz önüne alındığında, Fallout 5'in çıkış tarihi 2030'lara sarkabilir. Bu durum, sabırsızlıkla bekleyen hayranları oldukça düşündürüyor.

Kısaca, Fallout 5 hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, dizinin başarısıyla birlikte oyunun geleceği hakkında spekülasyonlar hızla artıyor. Bethesda'nın bu büyük beklentiyi nasıl karşılayacağı ve Fallout evrenine yeni bir soluk getirip getiremeyeceği merak konusu.