Fallout Dizisini Bekleyenlere Müjde: İlk Sezonu Gelmeden İkinci Sezon Onayı Aldı!
Amazon Prime'ın merakla beklenen dizilerinden Fallout ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dizi, ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezon onayını aldı.
Amazon'un merakla beklenen Fallout dizisi henüz ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezon onayını aldı.
Variety'nin haberine göre Kaliforniya Film Komisyonu, aralarında Fallout'un ikinci sezonunun da bulunduğu bir dizi diziye 152 milyon dolar vergi teşviki verdi. Variety, "Fallout, sezon başına 153 milyon dolarlık nitelikli harcamayla diziler arasında en büyük bütçeye sahip olan dizi." dedi.
Fallout'un prodüksiyonu şu anda bir sonraki sezon için yeni bir eyalete taşınmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk sezonunun büyük bir bölümü New York'ta çekilirken, bir kısmı ise Utah'da çekilmişti.
Fallout Dizisi Fragmanı
Bu ayın başlarında dizinin baş yapımcısı Jonathan Nolan, oyunlara olan düşkünlüğünün Fallout 3 ile başladığını söylemişti.
"Hakkında fazla bir şey bilmiyordum ve dikkatimi dağıtacak bir şey arıyordum. Sanırım Chris beni The Dark Knight Rises'ı yazmakla görevlendirmişti ve bu yüzden o film biraz geciktiyse bilin ki bunun nedeni muhtemelen Fallout 3'tü."
Fallout'un merakla beklenen ilk sezonu bu hafta, 11 Nisan'da Amazon Prime'da yayınlanacak. Söylenenlere göre dizi, popüler video oyunu serisine oldukça özgün bir yaklaşım getirecek. Mart ayında Bethesda'dan Todd Howard, Amazon'un uyarlaması için planlanan bazı fikirlerin iptal edilmesi gerektiğini çünkü stüdyonun bunları Fallout 5 için planladığını söylemişti.
Yeni Amazon Prime Dizisi Fallout Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi
Çok yakında izleyicilerle buluşacak olan Fallout dizisi konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan ve oyuncu kadrosunda Ella Purnell dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizi neler sunacak? Bu rehberde
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