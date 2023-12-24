Fallout London Detayları Belli Oldu: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Fallout 4 hayranlarının merakla beklediği ve oldukça iddialı bir mod olan Fallout London, uzun bir süredir büyük bir titizlikle geliştiriliyor. Bu devasa projenin arkasındaki tutkulu ekip, Bethesda Games Studios'un kendi stüdyolarındaki çalışmalardan pek de aşağıda kalmayan bir özveriyle oyun severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Fallout London Londra'nın Gerçekçi Haritası ve Zengin İçerikleriyle Oyuncularla Buluşuyor!

23 Nisan 2024 tarihinde çıkış yapacak olan Fallout London 13 dakikalık bir tanıtım videosu ile birlikte duyuruldu. Videoda oyunculara Londra'nın detaylı ve özgün haritasının yanı sıra modun sunduğu çeşitli özellikler ve mekanikler hakkında bilgi verildi.

İçeriğinde orijinal haritanın yanı sıra titizlikle yeniden oluşturulan Londra'nın on beş gerçek dünya ilçesi bulunacak. Fallout London ekibi sıfırdan oluşturulan yüzlerce yeni öğe ve ekipmanla oyun deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Toplamda 121 silah, 514 giysi parçası, 29 farklı yarış, 425 parça mimari ve 203 sarf malzemesi gibi içerikler modun heyecan verici detayları arasında yer alıyor.

Oyunculara tamamen yeni bir deneyim sunmak adına modda yeniden canlandırılmış bir kullanıcı arayüzü, benzersiz el konsolları gibi özellikler, yeni bir ses atmosferi ve elli üzerinde ana görevle birlikte tam seslendirme gibi detaylar dikkat çekiyor.

Fallout London, Bethesda'nın oyunları içindeki en iddialı modlardan biri olarak kabul ediliyor. 2024'ün Nisan ayında oyuncularla buluşacak olan bu heyecan verici mod, Fallout serisi hayranları için unutulmaz bir deneyim vadediyor."