Fallout New Vegas 2 Gelecek Mi? Açıklama Geldi

Tüm zamanların en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak kabul edilen Fallout New Vegas, yıllardır oyuncuların kalbinde ayrı bir yere sahip. Serinin hayranları uzun süredir Fallout New Vegas 2 için umutlu bekleyişini sürdürürken, gözler de doğal olarak Obsidian Entertainment'a çevrilmiş durumda. Ancak stüdyodan gelen son açıklama oyuncularda hayal kırıklığı yaratabilir.

Fallout New Vegas 2 İçin Umutlar Azalıyor: Obsidian Sessizliği Bozdu

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen oyuncular, Fallout New Vegas 2'yi hala umutla bekliyor. Ancak görünüşe göre Obsidian Entertainment, şimdilik Fallout evrenine geri dönmeyi düşünmüyor.

The Game Business’e konuşan stüdyo yöneticilerinden Justin Britch, bu yıl satışa sunulan Avowed, Grounded 2 ve The Outer Worlds 2 gibi yapımların tamamen kendi yaratıcılıklarının ürünü olduğunu belirtti. Britch, bu projelerin stüdyo için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve gelecekte de kendi markalarına odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Britch, yeni fikirler konusunda Xbox Game Studios’un kendilerine büyük bir özgürlük tanıdığını da dile getirdi. Ona göre, stüdyoya herhangi bir proje dayatması yapılmıyor ve hangi oyun üzerinde çalışacaklarına tamamen kendileri karar veriyorlar.

Bu da Fallout serisine dönüşün Obsidian’ın kendi isteğine bırakıldığını gösteriyor. Şimdilik stüdyo, kendi markalarını büyütmeye ve yeni RPG evrenleri yaratmaya odaklanmış durumda.

Fallout New Vegas 2 İçin Geliştiriciye Herhangi Bir Dayatma Yokmuş

Stüdyonun bir diğer yöneticisi Morgan, Microsoft satın alımının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Morgan’a göre satın alım öncesinde stüdyo yöneticileri ve çalışanları kendi fikirlerine yeterince vakit ayıramazken artık tamamen kendi evrenlerini inşa edebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Bu durum, Fallout New Vegas 2 için topun artık Bethesda cephesinde olduğunu da açıkça gösteriyor. Yani olası bir devam oyunu, büyük ihtimalle Bethesda’nın kendi iç stüdyolarından biri tarafından geliştirilecek.

Bildiğiniz gibi dizi uyarlamasının ikinci sezonu, Aralık ayında başlayacak. Bunun yanı sıra, Bethesda Softworks şirketinden Todd Howard da markaya dair yeni şeyler üzerinde çalıştıklarını ve oyunculara sunmak için sabırsızlandıklarını belirtmişti. 2018 yılından bu yana yeni bir oyun göremediğimiz Fallout, bakalım ne tür bir oyun ile ne zaman dönüş yapacak.