Fallout: New Vegas Remaster Geliyor Olabilir

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas, halen serinin en iyileri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda bir devam oyununun gelip gelmeyeceği konusunda açıklama yapan stüdyo yöneticilerinden Justin Britch, oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bir yenilenmiş sürüm için umutlar halen yeşilliğini koruyor. Görünüşe göre beklentiler karşılanacak gibi.

Fallout: New Vegas Remaster Gerçekten de Geliyor Mu?

Windows Central sitesinden Jez Corden, yakın bir zaman önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Fallout: New Vegas Remaster için de hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bu paylaşımın, Fallout 3 Remaster söylentilerinin ardından gelmesi de oyuncuların dikkatini çekmedi değil.

dw nv is coming too — Jez (@JezCorden) November 12, 2025

Söz konusu paylaşım Video Games Chronicle sitesinden Jordan Middler tarafından yapılan paylaşım ile örtüşüyor. Middler, her ne kadar Fallout 5 bizlere yıllarca uzak olsa da serinin evreninde birden fazla proje üzerinde çalışıldığını müjdelemişti. Aslında böyle bir söylemi ilk kez duymuyoruz. Bethesda Softworks şirketinden Todd Howard, bir süre önce yaptığı açıklamalar ile marka ile bağlantılı yeni şeyler üzerinde çalıştıklarını ve zamanı gelince merak edilen bilgileri paylaşmak için sabırsızlandıklarını ifade etmişti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde kutlanan Fallout günü kapsamında Fallout 4 için bir Anniversary sürümü duyurulmuştu. Ayrıca Fallout 76 da PlayStation 5 ve Xbox Series için de geliyor. Ancak konu Fallout New Vegas Remaster olunca, şirketin sessizliği hayal kırıklığı yaratmıştı.

Şimdilik bir resmi açıklama olmadığı için, gerek Jez Corden ve gerekse de Jordan Middler tarafından yapılan açıklamaları birer söylenti olarak kenarda tutmakta fayda var. Bakalım gerçekten Bethesda Softworks çatısı altında klasik oyun için bir çalışma var mı? Gelişmeleri takipte olacağız.