Fallout Sezon 2'ye Hazırlanıyor Ama Biraz Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi Fallout, birinci sezonuyla büyük başarı elde ederek platformun 2024'teki en dikkat çekici yapımlarından biri oldu. İlk ayında 65 milyon izlenme gibi etkileyici bir sayıya ulaşan dizi, oyun uyarlamalarına dair endişeleri boşa çıkararak, hem oyun hayranlarından hem de eleştirmenlerden tam not aldı.

"En İyi Uyarlama" Ödülünün Sahibi

Birinci sezonun başarısı, Bethesda'nın sevilen açık dünya RPG oyunundan uyarlanan senaryoyla uyumlu olarak post-apokaliptik bir dünyadan geldi. Nükleer felaketin ardından hayatta kalmak için uğraşan insanlar, mutasyona uğramış yaratıklarla dolu bir hayat yaşıyor.

HBO, The Last of Us dizisinin Emmy ödülleri dahil pek çok dalda aday olmasıyla göğsünü kabarttı ve şimdi Fallout sezon bir 2024 Game Awards'ta "En İyi Uyarlama" ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı—üstelik animasyon dizisi Arcane'in ikinci sezon başarısını geride bırakarak!

Kumail Nanjiani'nin Katılımı Tartışma Yarattı

Fallout Sezon 2, Prime Video tarafından onaylanmış ve prodüksiyon aşamasına geçilmiş durumda. Dizinin oyuncu kadrosunda Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimler yer alıyor.

Ancak son dönemde gündeme gelen, MCU'nun yıldız oyuncusu Kumail Nanjiani'nin ikinci sezona katılacağı iddiaları hayranları ikiye böldü.

Nanjiani; Eternals, The Boys ve Star Wars: Obi-Wan Kenobi gibi yapımlardan aşina olduğumuz bir isim. Reddit platformunda bazı hayranlar ise oyuncunun sürekli aynı karakterleri oynamasından şikayetçi olarak bu seçime karşı mesafeli bir tavır takındı. Bir kullanıcının yorumu şöyleydi:

Onu hiç iyi bir rolde görmedim, kötü bir oyuncu mu yoksa hep kötü karakterler mi yazıyorlar bilemeyeceğim artık.

Nanjiani’nin Fallout'un tuhaf ve absürt dünyasına uyum sağlayabileceği yönünde daha olumlu düşünenler de var. Tabii söylentilerin Prime Video tarafından henüz doğrulanmadığını hatırlatalım. Belki de hayranlar boşu boşuna ikiye bölünmüş olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Kumail Nanjiani sizce doğru bir cast seçimi mi? Eğer o olmazsa kimi görmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım.