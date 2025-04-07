TikTok ABD'de Bir Kez Daha İpten Alındı: Trump'tan Özel İzin Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Nisan 2025'te imzaladığı bir başkanlık emriyle TikTok'a ikinci kez 75 günlük bir ek süre tanımıştı. İmzaladığı emirle birlikte 19 Haziran 2025'e kadar TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine devam etmesini sağlıyor. Yani ByteDance'e bağlı olan tüm uygulamalar, TikTok da dahil, 75 günlük süre zarfında Apple Store'da kalmaya devam edecek.

My Administration has been working very hard on a Deal to SAVE TIKTOK, and we have made tremendous progress. The Deal requires more work to ensure all necessary approvals are signed, which is why I am signing an Executive Order to keep TikTok up and running for an additional 75… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

Apple'a gönderilen ve Başsavcı Pam Bondi imzalı mektupta, Başkanlık emrinin uygulanması ve TikTok'un bu süreçte Apple Store'dan kaldırılmaması gerektiği belirtildi. Benzer bir mektup, Şubat ayında da Apple'a ulaştırılmış ve TikTok'un mağazaya geri dönmesine izin verilmişti.

TikTok Satılacak Mı? Alıcıları Kim?

TikTok aylardır bir bilinmezliğin içinde sürükleniyor ve bir türlü çıkar yol bulamıyor. Tüm bu belirsizlik içinde teknoloji dünyası boş durmuyor tabii. ByteDance'in uygulamayı satması gerektiği ihtimali birçok büyük şirketi harekete geçirdi.

Örneğin Amazon, TikTok için son dakikada teklif veren isimlerden biriydi ama tekliflerinin ciddiye alınmadığı iddia edilmişti. Daha önce Oracle, BlackStone ve Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian gibi oyuncular da devreye girmişti. Perplexity AI'nın da adı potansiyel alıcılar arasında geçiyor.

Sürecin sonunda uygulama ya satılacak ya da yasaklanacak.

TikTok ABD'de Neden Yasaklanabilir?

TikTok'un başı 2020 yılından bu yana ABD ile dertte. O dönem Trump'ın imzaladığı 13942 numaralı kararname, ByteDance'in Amerikan kullanıcı verileriyle Çin hükümeti arasında bir bağ kurduğu şüphesiyle uygulamanın satılması ya da yasaklanmasını öngörüyordu. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen söz konusu endişeler halen gündemde.

TikTok'un ABD'deki kullanıcı sayısı 150 milyonu aşkınken hala Çin Komünist Partisi'ne veri akışı sağladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen sosyal platformun 75 gün içinde satılıp satılmayacağını göreceğiz. Şayet satılmazsa tamamen yasaklanacak ve şu an meşru olarak yer aldığı Apple Store da dahil bütün platformlardan kaldırılacak.