TikTok ABD'de Bir Kez Daha İpten Alındı: Trump'tan Özel İzin Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Nisan 2025'te imzaladığı bir başkanlık emriyle TikTok'a ikinci kez 75 günlük bir ek süre tanımıştı. İmzaladığı emirle birlikte 19 Haziran 2025'e kadar TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine devam etmesini sağlıyor. Yani ByteDance'e bağlı olan tüm uygulamalar, TikTok da dahil, 75 günlük süre zarfında Apple Store'da kalmaya devam edecek.

My Administration has been working very hard on a Deal to SAVE TIKTOK, and we have made tremendous progress. The Deal requires more work to ensure all necessary approvals are signed, which is why I am signing an Executive Order to keep TikTok up and running for an additional 75…