Assassin's Creed Shadows'un Başarısı Yetmedi: Ubisoft'tan Üzücü Haber Geldi

Ubisoft Leamington stüdyosunun resmi olarak kapatıldığı duyuruldu. LinkedIn üzerinden hüzünlü bir elveda mesajı yayınlayan stüdyo, Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda maliyetleri düşürme ve projeleri önceliklendirme hedefine yenik düştü.

Stüdyonun yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Yıllar boyunca gösterdiğiniz destek için minnettarız. Bu stüdyo, hem geliştirdiğimiz oyunlarla hem de kurduğumuz toplulukla unutulmaz bir iz bıraktı.

Ubisoft'un Diğer Stüdyoları da Bir Bir Kapanıyor

Ubisoft'un dünya genelinde yeniden yapılanmak istemesi, pek çok stüdyonun sonunu getirdi. Yani burada nasiplenen tek stüdyo Leamington değildi. Ubisoft Düsseldorf, Stockholm ve Reflections stüdyolarında da işten çıkarmalar yaşandı. Toplamda yaklaşık 185 çalışan işten çıkarıldı.

Şirketin son dönemlerde binbir türlü zorlukla karşılaştığı zaten biliniyordu. Hatta şirketin son umudu Assassin's Creed: Shadows'un başarılı olmasına bağlıydı. Neyse ki oyun beklentileri fazlasıyla karşıladı ve 2 milyonun üzerinde kopya satma eşiğini geçerek önemli bir başarıya imza attı. Yine de bu başarı, stüdyoları kurtarmaya yetmedi.

Eskiden FreeStyleGames olarak bilinen Leamington stüdyosu özellikle DJ Hero serisiyle adını duyurmuştu. Daha yakın zamanda ise Ubisoft'un büyük çaplı projelerine, özellikle de Star Wars Outlaws'a katkı sağlıyordu. Ancak şirketin uzun vadeli mali istikrar için belirlediği yeni yol haritası doğrultusunda kapatıldı.