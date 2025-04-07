Samsung'un En Uzun Güncelleme Alacak Telefonu Türkiye'de Satılmıyor

Samsung, Galaxy S25 serisini geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen bir Unpacked etkinliğinde tanıttı. Kısa süre içerisinde Türkiye'de de satışa sunulan yeni modeller, performansıyla olduğu kadar yedi yıl boyunca Android yazılım güncellemelerini destekleyecek olmasıyla da dikkat çekti. Galaxy S25'ler arasında ülkemizde satılmayan bir model var ki, o güncelleme konusunda bunları bile geride bıracak.

Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition, 8 Yıl Boyunca Android Güncellemelerini Alacak

Galaxy S25 serisindan kısa bir süre sonra kullanıcılarına bir sürpriz yapan Samsung, herkes S25 Edge modelini beklerken S25 Enterprise Edition ile karşımıza çıktı. İş dünyasına hitap eden bir model olarak karşımıza çıkan Galaxy S25 Enterprise Edition, Samsung Knox Suite yazılımı ön yüklü geliyor ve üst düzey güvenlik sunuyor.

Knox Manage, Knox Capture ve Knox Remote Support gibi gelişmiş özellikler, işletmelerin cihaz yönetimini kolaylaştırıyor. Ancak bunun dışında standart modellerle benzer özelliklere sahip. Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 120 Hz AMOLED ekran gibi özellikler her iki versiyonda da mevcut.

Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition'ı diğerlerinden ayıran şey ise sekiz yıl boyunca Android yazılım güncellemelerini alacak olması. Standart S24'lerde ise bu süre sadece yedi yıl. Bu bir Android cihaz için şimdiye kadar sunulan en uzun yazılım desteği olarak dikkat çekiyor.

Merak edilen bir diğer konu ise donanım benzerlikleri göz önüne alındığında standart Samsung Galaxy S25'lerin de Android 23 alıp almayacağı. Şirket gayet de Enterprise Edition için geliştrdiği sürümü çok az efor ile diğer modellere de sunabilir. Ancak bunun yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik belirsiz.