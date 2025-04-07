Microsoft, 90'ların İkonik Oyununu Parmak Bile Oynatmadan Tekrar Yaptı

Microsoft, Copilot AI sisteminin yeteneklerini sergilemek için sıra dışı bir yönteme başvurarak 90'ların kült oyunu Quake II'yi, yapay zeka ile yeniden üretti. Bu demo versiyon hem klasik oyunseverler için nostaljik bir deneyime kapı açıyor, hem de Microsoft'un yeni geliştirdiği modeliyle etkileşimini pekiştiriyor. Demo şu anda tarayıcı üzerinden oynanabilir durumda.

Copilot AI ile Oyundan Fazlası" Bir Deney

Demo oyun giriş seviyesinde, ekstra bir ekipman gerekmeden klavyenizi kullanarak kısa süreliğine bir haritada gezmek, dolaşmak, gerektiğinde ateş etmek üzerine kurulu.

Oyundan çok fazla bir şey beklememek gerek, zira düşmanlar flu gözüküyor, sağlık göstergeleri tam doğruyu yansıtmıyor. Hatta bir nesne ekranın dışına taşıyorsa bir saniye geçtikten sonra tamamen yok oluyor, yani bir nevi "bir varmış bir yokmuş" deneyi.

Microsoft'un aktardığına göre bu oyun gerçek oyun fiziği bekleyenler için bir hayal kırıklığı. Hatta şirket kendince durumu "eğlenceli bir bug" olarak nitelendirmiş. Bir yere bakarken düşmanlar aniden yok oluyor ve başka yerlere ışınlanıyorsunuz. Oyun olmayan bu demonun asıl amacı yapay zekanın sınırlarını test etmekti.

"AI Oyunlar Gerçek Ruhtan Uzak"

Yazar ve oyun tasarımcısı Austin Walker, bu tür AI projelerin oyunları yanlış anladığını söylüyor. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer; AI ile klasik oyunların platform bağımsız hale getirilebileceğini savunmuştu. Walker buna karşılık olarak şöyle dedi:

Quake gibi oyunların kodu, tasarımı, görselleri ve sesleri sadece birer bileşen değil; birlikte etkileşerek sürprizli ve unutulmaz anlar yaratıyor. Eğer bu iç yapılar yoksa, geriye sadece sığ bir taklit kalır ve gerçek bir oyun ruhunu yansıtmaz.

Öte yandan Microsoft, Muse adlı oyun odaklı AI tarafından yaptığı bu oyunu bir gurur nişanesi olarak göğsüne takıyor. Şirket kendince oyunun içinde oynanabilir bir yapay zeka modeli çıkarmak istemiş ve karşılığında bu proje çıkmış. Ama oyun dünyası, ruhu olmayan bir simülasyonun gerçek oyunun yerini tutamayacağını söylüyor.

Sizce oyun dünyası bu konudaki endişelerinde haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.