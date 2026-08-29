GTA 6, Gerçek Hayatı Birebir Yaşatacak! Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Rockstar Games, kısa bir süre önce GTA 6 için 26 dakikadan uzun bir detaylı bakış videosu yayınladı. Bu videoda yeni oyunun nasıl bir dünya sunacağı, karakterler ve oynanış mekanikleri ve çok daha fazlasına yer verildi. Birçoğu daha önce hiç görmediğimiz özelliklerdi, her biri tek tek gözler önüne serildi.

Elbette ki videoda yer verilmeyen birçok özellik de vardı. Bunların önemli bir kısmı, tanıtım videosu yayınlanmadan önce İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Rockstar North stüdyosunu ziyaret edip geliştirme ekibinden Rob Nelson ile röportaj yapan Famitsu ile öğrenildi. Röportaj her ne kadar önceden yapılmış olsa da muhtemelen Rockstar'ın ambargosu sebebiyle yeni yayınladı.

GTA 6'da Hangi Özellikler Olacak?

Görgü tanığı sistemi

Kılık ve kıyafet bazlı arama sistemi

Polislerin oyuncunun davranışlarına göre müdahale etmesi

Sürekli çatışmaya girmek zorunda olunmaması

Sınırlı envanter

Kapsamlı silah özelleştirme

Farklı araç güvenlik sistemleri

Araç tamir etme ve renk değiştirme

Hasara göre araç satış fiyatının düşmesi

Sahip olunabilecek araç sayısının garaja göre belirlenmesi

Değişken NPC davranışları

Sokakta yayın yapan NPC'ler

Evde kullanılan fincanın bile rastgele bir yere değil, ait olduğu yere konulmak zorunda olması

Yatağın örtüsünü kaldırma ve uzanma

Yoğun trafik (zaman zaman trafiğin kilitlenmesi)

Biri karakterin üzerindeki, diğeri bankadaki olmak üzere iki para kaynağı

Gelişmiş telefon kullanımı

Binlerce kıyafet ve çok sayıda saç modeli

Görgü Tanığı Sistemi Nasıl Çalışacak?

GTA 6'da bir olaya karıştığınızda eğer çevrede görgü tanığı yoksa polis otomatik olarak sizi aramaya başlamayacak. Bu, oyuncunun bir olaya dahil olmadan önce çevreyi mutlaka kontrol etmesi gerekeceği anlamına geliyor. Maske takmak ve güvenlik kameralarını devre dışı bırakmak gibi eylemler de ihbar edilme ihtimalini düşürecek.

Polisler, Oyuncuyu Nasıl Arayacak?

Polisler, olay yerine geldiğinde bir arama çemberi oluşturacak. Şüphelinin kıyafetlerini, dış görünüşünü ve kullandığı aracı dikkate alacak. Bu alanın dışına çıkarak ya da polislerin elindeki bilgileri doğrudan yansıtan bir kişi olmanıza sebep olan eşyalardan kurtularak aranmaktan kurtulabileceksiniz. Araçtan inerek, mağazada kıyafet değiştirerek, maskeden kurtularak şüpheli konumundan uzaklaşabileceksiniz.

Oyun sizi sürekli olarak çatışmaya itmeyecek. Peşinizdeki polislerin yakınlarına ateş ederek kaçmayı kolaylaştırabileceksiniz. Ayrıca araçların lastiğine ateş ederek onları devre dışı bırakmanız da mümkün olacak. Yani doğrudan hedefe ateş ederek ilerlemek yerine daha sakin hareket etmeyi de tercih edebileceksiniz.

Nasıl hareket ettiğiniz, polislerin size olan tepkisini daha sert hâle getirebilecek. Örneğin saldırgan bir profil çiziyorsanız size çok daha sert müdahalede bulunacaklar. Paylaşılan bilgilere göre bu istatistik doğrudan oyuncuya gösterilmeyecek ama hem sivillerin hem polislerin davranışları ile ne durumda olduğunu öğrenebileceksiniz.

Envanter Sınırlı mı Olacak?

Tüfek ve pompalı tüfek gibi büyük silahları envanterde taşıyamayacaksınız. Bu silahları aracınızın bagajında tutmanız gerekecek. Ammu-Nation mağazalarında da silahların saklanabileceği bölümler olacak. Bu arada eğer sokakta elinizde silahla dolaşırsanız tepki çekeceksiniz. Siviller kaçacak, polise haber verilecek. Hatta bazı durumlarda size karşılık bile verilebilecek.

Ammu-Nation mağazalarının tamamında aynı silah ve parçalar bulunmaması bekleniyor. Bazı şubelerde diğerlerinde olmayan özel seçenekler yer alacak. Silah özelleştirme sistemi ise önceki oyunlara göre çok daha kapsamlı tutulacak. Tamamen kendi tarzınıza göre silahlara sahip olabileceksiniz.

Araçların Güvenlik Sistemi Nasıl Çalışacak?

Her aracın farklı bir güvenlik sistemi olacak. Eski ya da standart araçlara basit aletler kullanarak girebileceksiniz ama yeni ve lüks araçlarda gelişmiş güvenlik sistemi bulunacak. Belki "bu kadarı da olmaz" diyeceksiniz ama lüks araçlarda alarm ve takip cihazı da bulunabilecek. Camı kırarak araca girmek alarmı çalıştırabileceği için her araçta aynı yöntem işe yaramayacak.

Elde edilen bazı lüks araçlar, takip cihazı sebebiyle belirli bir sürenin ardından konum sinyali iletecek. Arabanın takip edilmesini engellemek içinse takip cihazından kurtulmanız gerekecek. Bu arada ele geçirilen araçlar uzaktan taranarak değeri belirlenecek. Böylece size ne kadar kazandıracağını önceden görebileceksiniz. Dilerseniz onu satarak para kazanabileceksiniz.

Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto: San Andreas de dahil olmak üzere serinin hemen hemen her oyununda bulunan araç tamir etme ve renk değiştirme sistemi bu oyunda da bulunacak. Eğer hasar varsa ve onu satmayı planlıyorsanız elde edeceğiniz miktar da düşük olacak. Bir araç satıldıktan sonra aynı dükkan bir süre başka araç satın alamayacak. Aracın hangi bölümünün hasar aldığı da oyunda büyük önem taşıyacak. Tekerlek ya da ön cam gibi farklı bölgelere alınan darbeler, sürüş fiziğini ve sürücü NPC'lerin tepkilerinde belirleyici rol oynayacak.

GTA 6'da Kaç Tane Arabaya Sahip Olunabilecek?

Oyunun başlarında en fazla üç araba saklayabileceksiniz. Harita garajlar satın aldıkça bu kapasiteyi daha da artırabileceksiniz. Kendi sahip olduğunuz araçların bagajına silah da koyabileceksiniz. Kendi üzerinize almadığınız araçlar ise bir süre boyunca yanınızda kalacak ama oyunu yeniden açtığınızda bunlar kaybolmuş olacak.

NPC'ler Oyuncunun Davranışlarına Nasıl Tepki Verecek?

Bir sivil NPC'ye sataştığınızda direkt kaçmaya başlamayacak. Red Dead Redemption 2'deki gibi bir sistem olacak. Bazıları silah bile taşıyacak. Eğer aracını çalmaya çalışırsanız size ateş edebilecekler. Bazı sürücüleri araçtan indirmek içinse bağırmak yeterli olacak. Yani her NPC aynı değil, her birinin farklı karakteri var ve hepsinin size karşı olan davranışı aynı olmayacak.

Yaya NPC'lerin fiziksel özelliklerinde çok fazla çeşitlilik olması hedefleniyor. Boy, kilo ve vücut tipi bakımından hiçbiri birbirine benzemeyecek. Aynı karakter modelinin tekrar tekrar görülme olasılığı çok ciddi oranda düşük olacak. Trafik yoğunluğu da artacak. Zaman zaman trafik sıkışabilecek. Bu durum, polislerden kaçarken yüksek hız yapamamanıza sebep olabilir.

Sokakta canlı yayın yapan kişilerle karşılaşabileceksiniz. Bu yayınları izleyebilecek ve bazı olaylara müdahale edebileceksiniz. Açık dünyada ilerlerken rastgele olaylarla karşı karşıya kalabileceksiniz. Bu arada evdeki aktiviteler de çeşitlilik gösterecek. Yatağın örtüsünü kaldırmak, yatağa girmek, kahve içmek, kullanılan fincanı yerine koymak gibi ayrıntılarla daha çok günlük yaşam üzerinden gerçekçilik hedeflenecek.

Oyunda Para Nasıl Kazanılacak?

Ana görevlerden gelen para, oyunda ilerlemek için tek başına yeterli olmayacak. Açık dünya faaliyetleri ile gelir elde etmeye devam etmeniz gerekecek. Araç satabilecek, soygun yapabilecek, çete bölgelerine girebilecek ve ticaret yapabileceksiniz.

Nakit para ile banka hesabı birbirinden ayrı olacak. Karakter eğer hayatını kaybeder ya da tutuklanırsa üzerindeki nakit paranın büyük bir kısmını kaybedecek. O yüzden kazanılan parayı bankaya yatırmak şart olacak. Yani bayağı bir para kazandıktan sonra onları kaybetme riski yüzünden kendinizi bir hayli tedirgin hissedeceksiniz.

GTA 6'da Telefon Nasıl Kullanılacak?

GTA 6'da telefon menüler arasında geçip standart web sayfalarını ziyaret ettiğimiz bir şey olmayacak. Telefonu fiziksel olarak elinizde tutup uygulamaları bu cihaz üzerinden kullanacaksınız. Video, fitness, banka, sosyal medya ve çok daha fazlası telefondan erişebilir olacak. Tabii, aranma gibi durumlarda sosyal medya kullanımı sınırlı olacak.

GTA 6'da Karakter Özelleştirme Seçenekleri Neler Olacak?

Oyunda binlerce farklı kıyafet seçeneği yer alacak. Kuaförlerde de çok sayıda saç modeli olacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kıyafetler aranma sistemi ile bağlantılı çalışacak. Polislerden kaçarken kıyafet değiştirebileceğiniz için kıyafetlere çok fazla ihtiyacınız olacak.

Editörün Yorumu

GTA 6 ile ilgili ortaya çıkan bu yeni ayrıntılardan hareket ederek oyunun aşırı gerçekçi olacağını söyleyebilirim. Tabii, bu kadar gerçekçilik bir GTA oyununda ne kadar hoş karşılanır, orası tartışmaya açık. Açıkçası ben bu kadar gerçek hayata bağlı kalmanın oyuncu deneyimine zarar vereceği kanaatindeyim. Sonuçta GTA oyunları simülasyon türüne odaklanmıyor. Bunu biz bir noktada gerçek dünyadan uzaklaşmak için oynuyoruz. Gerçek hayatı birebir deneyimlemek, pek de iyi bir durum değil.