Far Cry 3 Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Far Cry serisinin en beğenilen video oyunu Far Cry 3 ücretsiz hale geldi. Açık dünya temasına sahip başarılı oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için kısıtlı süre bulunuyor. Dolayısıyla oyuncuların belirtilen süre içerisinde oyunu kütüphanesine eklemesi gerekiyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Far Cry 3 Ücretsiz Nasıl Alınır ve İndirilir?

İlk olarak buraya tıklayarak Ubisoft tarafından özel olarak oluşturulan Far Cry 3 sayfasını ziyaret edin.

Açılan sayfa üzerinden "Ubisoft Connect" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir pencere açılacaktır.

Ubisoft üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından oyunu Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kütüphaneye ekleme işlemini tamamladıktan sonra Uplay programı üzerinden Far Cry 3'ü indirebilirsiniz.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, oyuncuları sevindirecek bir adım attı. Şirket, Far Cry 3 isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Ücretsiz oyun kampanasının 11 Eylül tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

İlk olarak 29 Kasım 2012 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Far Cry 3, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapım, aksiyon oyunu dalında BAFTA oyun ödülü kazanmayı başarmıştı.

Dunia 2 oyun motoru ile geliştirilen yapım, açık dünya temasının yanı sıra tecrübe puanı, yetenek ağacı gibi rol yapma oyunu ögelerine de sahip. Oyuncular ister gizli bir şekilde ilerleyebilir ister düşmanlar ile çatışarak ilerleyebilir. Tropikal bir adada geçen Far Cry 3'te vahşi hayvanlar da yer alıyor.

Far Cry 6 Ne Zaman Çıkacak?

Far Cry serisinin yeni oyunu 7 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümü Epic Games Store ve Ubisoft Store isimli dijital oyun mağazalarında satışa sunulacak.

Far Cry 6 oyununun PC sürümünde kare hızı kilidi olmayacak. Bunun yanı sıra dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyunu AMD FidelityFX Super Resulation desteğine de sahip olacak.