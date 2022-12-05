Far Cry 6 Artık Ücretsiz Oynanabilir!

Ubisoft'un sevilen Far Cry serisinin son oyunu Far Cry 6 geçtiğimiz yılın Ekim ayında çıkışını gerçekleştirmişti. O dönemden bu yana önemli indirimlerle karşımıza çıkan yapıma şimdi ücretsiz bir sürümle erişmek mümkün.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, Far Cry 6'nın ücretsiz deneme sürümü‘nün tüm platformlarda yayınlandığı açıklandı. Bugünden itibaren PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XlS, Epic Games ve Ubisoft Connect üzerinden oyunun ücretsiz deneme sürümüne erişmek mümkün olacak.

Dahası bu ücretsiz deneme sürümünde geçirdiğiniz vakitten sonra oyundan keyif alır ve tam sürümü satın almaya karar verirseniz, tüm ilerlemeniz otomatik olarak ana oyuna aktarılacak.

Far Cry 6 Paketleri de İndirime Girdi

Far Cry 6 Ücretsiz Deneme Sürümü bugün tüm platformlarda erişilebilir!

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Far Cry 6'yı bugün ücretsiz oynayın ve savaşa devam etmek için Kış İndirimleri boyunca %67'ye varan indirimden yararlanın. İlerlemeniz kaydedilecek.

Hemen ücretsiz oynayın: https://t.co/CwfERAKG0B

#FarCry6 pic.twitter.com/sQcJ1oVZ5o — Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) December 5, 2022

Ayrıca hâlihazırda oyun da paketleriyle birlikte indirime girmiş durumda. 359 TL değerindeki Deluxe Edition 118,47 TL'ye, 539 TL değerindeki Game of the Year Edition ise 215,60 TL'ye düşmüş durumda. 269 TL değerindeki standart sürümde şu anlık bir indirim bulunmuyor.

Far Cry 6'nun bu ücretsiz deneme sürümü, oyunun Isla Santuario bölgesini ve ilk 7 görevini oynamanıza olanak tanıyor. Eğer oyunu deneyimlemek istiyorsanız ücretsiz deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.