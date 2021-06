Far Cry 6 Üçüncü Kişi Bakış Açısı da İçerecek!

Far Cry 6 üçüncü kişi bakış açısı da içerecek. Seride tanık olacağımız bu ilkin, geliştiriciler tarafından belirtilene göre oyuna önemli bir etkisinin olacağı söyleniyor. Detaylar haberimizde.

Far Cry serisinin yeni oyunu ile bu yılın son çeyreğinde buluşacağız. PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için 7 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen özel bir sunum ile yeni videolar yayınlanış ve yeni detaylar sunulmuştu.

Diktatör Anton Castillo ve ordusuyla mücadele edeceğimiz oyunda, hayali tropikal bir ülke olan Yara’yı özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız. Aradan geçen sessizliğin ardından eteğindeki taşları yavaş yavaş dökmeye başlayan Ubisoft ve Ubisoft Toronto, Far Cry 6 ile ilgili yeni detayları sunmaya devam ediyor.

Far Cry 6 Üçüncü Kişi Bakış Açısı Geçişi Sunacak

Bildiğiniz gibi Far Cry serisi ilk oyunundan bu yana hep birinci kişi bakış açısından oynanan bir seri, ama altıncı oyunda bakış açısının değiştiği anları göreceğiz. İşin ilginç yanı ise bu, son yayınlanan fragmanda olduğu gibi sadece ara sahneler ile sınırlı olmayacak.

GameSpot sitesine gönderilen e-postada Hikaye Anlatımı Yönetmeni Navid Khavari tarafından belirtilene göre, perspektif değişiminin başlıca nedeni ana karakterimizin daha iyi ön plana çıkartılmak istenmesiymiş. Bu değişim geliştirilme aşamasının başlarında denenmiş ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş. Dahası ise hem maceraya hem de Yara şehrinin hikayesine daha iyi bir bağlantı kurulabilmiş.

Khavari karakterimiz için sırt çantasından kıyafetlerine kadar yaptığımız özelleştirmeleri önemli hikaye anlarında görebileceğimizi söylüyor. Ayrıca gerilla kamplarında, merkez noktalarda ve Supremo sırt çantalarını kullanırken yapabileceğimiz kamera açısı değişimi ile yapabilmek mümkün olacakmış. Bu sayede Dani’yi diğer yapay zeka karakterleri ile konuşurken görebilecekmişiz. Diğer yandan, Supremo sırt çantaları karakterimiz için alev tabancası ve roket yaylım ateşi gibi önemli yetenekler kazandırdığını söyleyelim.

Far Cry 6 Konusu

hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz Far Cry 6’da, yine bir diktatörü devirmek için mücadele vereceğiz. Daha çok Breaking Bad ve The Mandalorian dizileri ile akıllara gelen ünlü oyuncu Giancarlo Esposito tarafından canlandırılan Anton Castillo, ülkesini eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek amacında ve bunun için gerekeni yapmaya da hazır olacak. Bu noktada da biz Dani Rojas olarak, baskıcı rejimi ortadan kaldırabilmek için bir devrimin fitilinin ateşlenmesine yardım edeceğiz. Bu yolda Clara Garcia tarafından yönetilen The Libertad isimli bir gerilla savaşçıları da en büyük yardımcılarımız olacaklar.