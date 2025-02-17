Far Cry 7'nin Hikâyesi Ortaya Çıktı! Popüler Diziye Benzeyecek

2021 yılının ekim ayında piyasaya sürülen Far Cry 6'nın ardından serinin yeni oyunu merakla beklenmeye başlandı. Üç yıl geçmesine rağmen oyuna dair resmî açıklama yapılmadı ancak heyecanlandıran bir sızıntı yaşandı. Bununla birlikte yeni oyunun hikâyesi gün yüzüne çıktı.

Far Cry 7'nin Hikâyesi Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Far Cry serisinin yeni oyunu Bennts isimli zengin bir aileye odaklanacak. Layla, Dax, Brie, Christian, Henry ve Krista isimli aile üyelerinin arasındaki güç mücadelesine tanık olacağız. Yani oyunun konusu Succession dizisine benzeyecek.

Oyundaki düşmanımız Ian Duncan isimli bir komplo teorisyeni olacak. Duncan'ın zengin insanları ve onların ellerinde bulundurduğu gücü kıskandığı söyleniyor. Duncan'ın yanı sıra John Mackay ve Safna Kazan isimli iki yan karakter de bulunacak.

Oyunun New England'da geçeceği öne sürüldü. Far Cry 5 ise Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yer alan Montaya eyaletinin kurgusal bölgesi Hope County'de geçiyordu. Görünüşe göre yeni oyunda tekrar ABD'yi ziyaret edeceğiz.

Fransa merkezli Ubisoft, Far Cry serisinin yeni oyununa dair henüz resmî açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.