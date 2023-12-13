Bilim İnsanları, Fareler İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştirdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Northwestern Üniversitesinde görevli bir grup bilim insanı, farelerin beyinlerinin nasıl çalıştığını daha iyi gözlemleyebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü üretti. İşte bu gözlük kullanılarak yapılan çalışmanın detayları!

Fareler İçin Üretilen Sanal Gerçeklik Gözlüğü Neler Sunuyor?

Independent'taki habere göre Miniature Rodent Stereo Illumination VR (iMRSIV) isimli küçük sanal gerçeklik gözlüğü, özel olarak tasarlanmış lensler ve minyatür ekranlar kullanarak üretildi. Gözlük, farelerin vahşi doğada karşı karşıya kaldığı yırtıcıları doğru şekilde simüle etmeyi başardı.

Gerçekleştirilen araştırma kapsamında sanal gerçeklik gözlüğü, koşu bandı üzerinde sabit tutulurken doğrudan farenin yüzünün ön kısmına yerleştirildi. Böylece fare sanal ortamda gezinirken sergilediği davranışlarla beraber hayvanın nöral devreleri yakından gözlemlendi.

Araştırmayı yöneten Daniel Dombeck isimli nörobiyoloji profesörü, "Aslında sanal gerçeklik, gerçek ortamların kopyasını oluşturur. Bu sanal gerçeklik sistemiyle çok başarılı olduk ancak hayvanların gerçek bir ortamda olduğu kadar kendilerini kaptırmamış olmaları mümkün" şeklinde konuştu.

Prof. Dombeck ayrıca "Farelerin sadece ekranlara dikkat etmelerini ve etraflarındaki laboratuvarı görmezden gelmelerini sağlamak için çok fazla eğitim gerekiyor" sözlerine de yer verdi.

Bilim insanları, ürettikleri sanal gerçeklik gözlüğünü, farenin avcı olduğu durumları simüle etmek gibi çalışmalar yapmak için diğer laboratuvarların kullanımına sunmayı hedefliyor.

Söz konusu araştırma, bu ay bilimsel dergi Neuron'da "Fareler için tam görüş alanlı sanal gerçeklik gözlükleri" (Full field-of-view virtual reality goggles for mice) başlıklı bir çalışma olarak yayımlandı.