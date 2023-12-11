Mars Helikopteri Ingenuity Önemli Bir Rekora İmza Attı!

NASA'nın Mars helikopteri bu hafta sonu şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdi.

Mars helikopteri Ingenuity, yere değmeden 2,717 feet (828 metre) mesafe kat edecek ve Nisan 2022'deki bir uçuş sırasında kırdığı bir önceki rekorunu 391 feet (119 metre) yeniden kıracak.

Ingenuity Tam 828 Metre Boyunca Aralıksız Uçtu

Ingenuity, Nisan 2021'deki ilk uçuşundan bu yana çok yol kat etti. 39 saniyelik ilk uçuşu, onu Dünya dışında bir gezegende kontrollü ve motorlu uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olarak rekorlar kitabına gönderdi.

O zamandan bu yana 4 kilo 19 inç uzunluğundaki araç, Şubat 2021'de Perseverance gezgini ile birlikte Kızıl Gezegen'e ulaştığından bu yana gerçekleştirdiği yaklaşık 70 uçuş sırasında giderek daha karmaşık görevlerde uçtu.

Helikopter o kadar başarılı oldu ki Mars ekibi, Mars yüzeyinin bir bölümünde eski mikrobik yaşamın izlerini araştıran Perseverance için en iyi rotaların planlanmasına yardımcı olmak üzere havadan veri toplamak üzere Ingenuity'nin yerleşik kamerasını kullandı.

Son 3 yılda olduğu gibi 2024 yılı da Ingenuity için aynı derecede yoğun bir yıl olacak.