Farming Simulator 25 Duyuruldu: Hatalı Fiyatlandırmadan Ötürü Aşırı Ucuz!
Farming Simulator 25, oyun içi yenilikleri ve fiyatlandırma bilgileri ile birlikte duyuruldu. Ancak fiyatlandırmalar da hata olabilir. İşte detaylar!
Giants Software, heyecanla beklenen Farming Simulator 25'i duyurdu ve oyuncuları sanal tarlalarla buluşturmaya hazır. Rakipsiz sayılabilecek bu çiftçilik simülasyonu serisinin en yeni üyesi, bu yıl PC ve konsol platformlarında tarımseverlerle buluşacak. Peki oyuncuları hangi yenilikler bekliyor? İşte ayrıntılar…
Aşırı Gerçekçi Çiftlik Oyunu: Farming Simulator 25 Sistem Gereksinimleri
Farming Simulator 25 sistem gereksinimleri neler? Gerçekçi çiftlik oyunu Farming Simulator 25 kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Farming Simulator 25 Yeniliklerle Geliyor
Giants Software'den gelen bu müjdeli haberle, yepyeni bir çiftçilik deneyimi 12 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak.
Farming Simulator 25, içerisinde ekip biçebileceğiniz 20’den fazla ekin ve 400’ün üzerinde lisanslı gerçek tarım makinesiyle karşımıza çıkacak.
Ayrıca, yeni teknoloji yükseltmesi, sis, gölgeler, zemin deformasyonu ve daha fazlası gibi temel efektleri gösteren geliştirilmiş grafikler ve fizik özellikleri içerecek. Oyun içerisindeki daha fazla özellik ve ayrıntı yakındaki duyurularla birlikte açıklanacak.
Heyecanla beklenen Farming Simulator 25 şu anda ön siparişe açıldı. Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation Store'dan oyunu şimdiden satın alabilirsiniz. Fiyatlar ise aşağıda yer alıyor:
- Epic Games Store: 700 TL
- Xbox: 162 TL
- PlayStation 5: 1.499 TL
- Microsoft Store: 135 TL
Ek olarak Xbox tarafındaki fiyatlandırmanın hatalı olduğunu belirtiliyor ve kısa süre içinde düzeltilecektir. Yine de yanlış fiyatlandırma sonucu satın alsanız bile para iadesi almak mümkün.
Ayırca, yıllardır olduğu gibi Farming Simulator serisinin yeni oyunu Farming Simulator 25'i de Türkçe dil desteğiyle oyunculara sunuyor. Steam'de görüntülenen bilgilere göre oyun, 26 farklı dilde altyazı desteğiyle gelecek.