Farming Simulator 25 Duyuruldu: Hatalı Fiyatlandırmadan Ötürü Aşırı Ucuz!

Giants Software, heyecanla beklenen Farming Simulator 25'i duyurdu ve oyuncuları sanal tarlalarla buluşturmaya hazır. Rakipsiz sayılabilecek bu çiftçilik simülasyonu serisinin en yeni üyesi, bu yıl PC ve konsol platformlarında tarımseverlerle buluşacak. Peki oyuncuları hangi yenilikler bekliyor? İşte ayrıntılar…

Farming Simulator 25 Yeniliklerle Geliyor

Giants Software'den gelen bu müjdeli haberle, yepyeni bir çiftçilik deneyimi 12 Kasım 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak.

Farming Simulator 25, içerisinde ekip biçebileceğiniz 20’den fazla ekin ve 400’ün üzerinde lisanslı gerçek tarım makinesiyle karşımıza çıkacak.

Ayrıca, yeni teknoloji yükseltmesi, sis, gölgeler, zemin deformasyonu ve daha fazlası gibi temel efektleri gösteren geliştirilmiş grafikler ve fizik özellikleri içerecek. Oyun içerisindeki daha fazla özellik ve ayrıntı yakındaki duyurularla birlikte açıklanacak.

Heyecanla beklenen Farming Simulator 25 şu anda ön siparişe açıldı. Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation Store'dan oyunu şimdiden satın alabilirsiniz. Fiyatlar ise aşağıda yer alıyor:

Epic Games Store: 700 TL

Xbox: 162 TL

PlayStation 5: 1.499 TL

Microsoft Store: 135 TL

Ek olarak Xbox tarafındaki fiyatlandırmanın hatalı olduğunu belirtiliyor ve kısa süre içinde düzeltilecektir. Yine de yanlış fiyatlandırma sonucu satın alsanız bile para iadesi almak mümkün.

Ayırca, yıllardır olduğu gibi Farming Simulator serisinin yeni oyunu Farming Simulator 25'i de Türkçe dil desteğiyle oyunculara sunuyor. Steam'de görüntülenen bilgilere göre oyun, 26 farklı dilde altyazı desteğiyle gelecek.