FAST Güvenli Ödeme ile Yeni Dönem Başlıyor: Yenilikler Neler?

31 Mayıs 2024 itibarıyla devreye alınan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, onay gerektiren ödeme işlemlerinde güvence sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yenilikçi hizmet, özellikle ikinci el araç alım-satım işlemleri gibi güvence gerektiren iş modellerinde işlem taraflarına ek güvenlik sunmayı amaçlamaktadır.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmetidir. Bu hizmet, yetkili kuruluşlar tarafından onay veya tescil gerektiren para transferlerinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvence Sağlayan Yeni Hizmetin Özellikleri

Servisin temel işlevi, ödeme süreci tamamlanana kadar tutarı FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletmektir. Bu sayede, hem ödeme gönderen hem de ödeme alacak olan kullanıcıya güvence sağlanmaktadır.

Ödeme gönderecek olan kullanıcıya, onay veya tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödeme alacak olan kullanıcıya ise onay veya tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir.

Servis, ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılacaktır. Bu yüksek limit, büyük işlemler için bile yeterli güvenliği sağlamak üzere belirlenmiştir. Güvenli Ödeme İşlemi, 2. el araç alım-satım işlemleri başta olmak üzere, çeşitli iş modellerinde kullanılabilecek esnek bir yapıya sahiptir. Bu özellik, işlemler sırasında tarafların karşılaşabileceği riskleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin, diğer FAST katman servisleri gibi hızla yaygınlaşması beklenmektedir. Bu yeni hizmet, kullanıcıların güvenlik beklentilerini karşılamanın yanı sıra, iş süreçlerini de daha kontrollü ve güvenilir bir hale getirecektir. Bu nedenle, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar tarafından yoğun ilgi görmesi öngörülmektedir.

Bu yeni planlanan sistem, ödeme süreçlerinde güvenliği artırmak amacıyla devreye alınmıştır. 31 Mayıs 2024 itibarıyla kullanılmaya başlanan bu servis, onay ve tescil gerektiren işlemler için güvenli bir ortam sağlayarak, tarafların finansal güvenliklerini teminat altına almayı hedeflemektedir.

İkinci el araç alım-satımı gibi işlemler için özellikle tasarlanmış olan bu hizmetin, yakın gelecekte diğer iş modellerinde de yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilmektedir. FAST Sistemi'nin bu yeni katman servisi, kullanıcıların işlem güvenliğini en üst düzeye çıkararak, daha kontrollü ve güvenilir bir ödeme ortamı sunmayı amaçlamaktadır.