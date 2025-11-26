Yapay Zeka Destekli Akıllı Saat Tanıtıldı! 5 Günlük Pil Ömrü Sunuyor

Fastrack Cosmix tanıtıldı. Bununla beraber akıllı saatin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan akıllı saat yapay zekâ desteği, uzun pil ömrü ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Fastrack Cosmix neler sunuyor?

Fastrack Cosmix Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,32 inç

1,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yapay Zeka Desteği: AI Chat

AI Chat Sağlık Özellikleri: kalp atış hızını öğrenme, SpO2 ölçümü ve uyku takibi

kalp atış hızını öğrenme, SpO2 ölçümü ve uyku takibi Spor Modları: 100'dan fazla mod

100'dan fazla mod Batarya: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: 5 güne kadar

5 güne kadar Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Fastrack Cosmix'te AMOLED ekran bulunuyor. Uzay temalı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı saaat kişiselleştirmeye büyük önem veriyor. Kullanıcılar yapay zeka tarafından oluşturulan saat yüzleri arasından istediğini seçebiliyor. Böylece daha iyi bir akıllı saat deneyimi elde ediliyor.

Yerleşik mikrofon ve hoparlöre sahip olan akıllı saatte bluetooth üzerinden arama yapma imkânı da mevcut. Fastrack Cosmix AI Chat isimli bir özelik içeriyor. Bu özellik sayesinde akıllı saat aracılığıyla yapay zeka tabanlı sohbet botuna çeştili sorular sorulabiliyor. Akıllı saatin yanında bir buton bulunuyor. Kullanıcılar bu buton aracılığıyla menüde kolayca gezinebiliyor.

Hesap makinesi, alarm ve zamanlayıcı gibi araçlarla birlikte gelen akıllı saatte kalp atış hızını öğrenme, SpO2 ölçümü ve uyku takibi özellikleri yer alıyor. Düzenli olarak spor yapan kullanıcılar için akıllı saatte 100'den fazla spor modu mevcut. 300 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat tek şarjla beş güne kadar pil ömrü sunuyor.

Akıllı saatte IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı saatin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Metal çerçeveye sahip olan akıllı saat siyah, sarı ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Peki, Fastrack Cosmix ne kadar fiyata satılıyor?

Fastrack Cosmix Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Fastrack Cosmix için 6.499 rupi (3.093 TL) fiyat etiketi belirlendi. Sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerinde toplayan akıllı saat şu anda Amazon Hindistan'da satılıyor. Fastrack Cosmix'in diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.