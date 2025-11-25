Gürültüyü Engelleyen Kulaklık Tanıtıldı! 42 Saatlik Pil Ömrü Var

Honor, en yeni kablosuz kulaklığı Earbuds S'i büyük bir etkinlikte tanıttı. Yeni cihaz, kendini doğrudan öne çıkaran şık tasarımın yanı sıra net bir şekilde iletişim kurmanıza ve gürültü ve benzerlerinden etkilenmeden müzik deneyiminin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyacak özelliklerle beraber geliyor.

Honor Earbuds S Özellikleri

Aktif gürültü engelleme (ANC).

Çağrılar için Yapay zeka (AI) destekli gürültü azaltma özelliği.

Uzamsal ses desteği.

Tek şarjla 9,5 saate kadar tek şarjla kullanım.

Şarj kutusuyla 42,5 saate kadar kullanım.

10 dakikalık şarjla birlikte 3 saatlik kullanım süresi.

Honor AI Space ile bulunabilirlik.

Şarkı çalma, duraklatma ve çağrı cevaplama için dokunmatik kontroller.

Honor 500 ve Honor 500 Pro ile birlikte tanıtılan Honor Earbuds S, ses deneyimini üst seviyede tutmak için bütün gerekli özellikleri taşıyor. Kulaklığın ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği özelliği ile 49 dB'e kadar gürültü engellenebiliyor. Bunun için ortamdaki gürültü algılanıp tam tersi frekans üretiliyor. Bu ses dalgası ise gürültü frekansını devreden çıkararak kulağınıza ulaşan sesin daha temiz olmasına olanak tanıyor.

Sesli görüşmeler gerçekleştirecek olanlar için yapay zeka destekli bir gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Bu, sesinizin karşı daha net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bunun için çift mikrofon yerleşimi mevcut. Bir mikrofon sesinizi alırken diğeri çevredeki gürültüyü topluyor. Daha sonra yapay zeka kullanılarak çevredeki sesler çok daha hassas bir şekilde ayırt edilip gürültü ortadan kaldırılabiliyor.

Cihaz, müzik, oyun ve film için ön ayarlarla uzamsal ses desteği sunuyor. Böylece sesleri sadece sağ ve sol taraftan değil, çevrenizden geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Müzik dinlerken kendinizi konserde zannedebilir, aksiyon filmi seyrederken helikopter sanki yanınızdan kalkıyormuş gibi bir hissiyata sahip olabilirsiniz. Oyunlarda ise sesin tam olarak nereden geldiğini hızlıca anlayabilirsiniz.

Kulaklık, ANC kapalı olduğunda 9,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu 42,5 saati buluyor. 10 dakikalık bir şarjın ardındansa 3 saatlik bir kullanım süresi elde edildiği öne sürülüyor. Kulaklığın her biri yaklaşık 5.3 gram ağırlığında. Tasarımının ise da oldukça uzun süreli kullanımlar için ergonomik tutulduğu söyleniyor.

Honor AI Space uygulaması üzerinden kulaklığın nerede olduğunu kısa süre içinde bulabiliyorsunuz. Cihazda şarkı çalma, duraklatma, çağrı cevaplama gibi işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olan dokunmatik kontroller de bulunuyor. Ayrıca yeni bir telefona geçildiğinde yeniden kurulumla uğraşmamak için bulut üzerinden eşleşme verilerini senkronize edebiliyorsunuz.

Honor Earbuds S Fiyatı

Honor Earbuds S için 299 yuan (bin 788 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz mavi, pembe ve beyaz renk seçenekleri ile beraber geliyor. Günlük kullanımlar için ideal olan bu kulaklık, IP54 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramasına karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.