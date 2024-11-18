Aşırı Gece Işığına Maruz Kalma ve Yetersiz Gün Işığı Yaşam Süresini Kısaltabilir

Günümüzde gece vardiyaları ve gün boyunca iç mekanlarda vakit geçirmek gibi modern yaşam alışkanlıkları, vücudun doğal ışık-karanlık dengesini bozabiliyor. Bu durum ise sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Erken Ölüm Riskini Artırıyor

Son dönemde yapılan bir araştırma, aşırı gece ışığına maruz kalmanın ve gündüzleri yeterince gün ışığı almamanın erken ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, uyku sağlığının ve vücudumuzun doğal biyolojik ritimleriyle uyumlu olmanın önemine dikkat çekiyor.

Flinders Üniversitesi'nden araştırma ekibinin başkanı Sean Cain, konuyla alakalı şöyle diyor:

Aşırı gece ışığına maruz kalmak ve yetersiz gündüz ışığı almak, biyolojik ritimlerimizi bozar. Bu tür bozulmalar, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve mental sağlık sorunları gibi birçok sağlık problemine yol açabilir, ayrıca ölüm riskini artırabilir.

Gün Işığı Almak Ömrü Uzatıyor

Araştırma ekibi, Birleşik Krallık'taki bir araştırma veritabanından 88.905 kişinin verilerini inceledi. Katılımcılara bir hafta boyunca ışık sensörlü takip cihazları takıldı ve sağlıkları yaklaşık sekiz yıl boyunca izlendi. Sonuçlar, gece ışığına fazla maruz kalmanın ölüm riskini %21-34 oranında artırdığını gösterdi. Diğer taraftan, gün boyunca yüksek seviyede gün ışığına maruz kalmanın ise ölüm riskini %17-34 oranında azalttığı görüldü.

Tabii araştırmada kesin bir neden-sonuç ilişkisi tespit edilmiş değil. Işık döngülerinin sağlık ve ölüm oranlarıyla güçlü bir ilişki içinde olduğu vurgulanırken uyku bilimci Daniel Windred, "Biyolojik ritimlerin korunması, özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım gibi risk altındaki ortamlarda önemli. Bu tür alanlarda ışık düzeyleri çok daha dikkatli bir şekilde yönetilmeli" şeklinde bir yorum yaptı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Günlük hayatınızda yeteri kadar güneş ışığı aldınızı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.