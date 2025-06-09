Farkında Olmadan Bir Suç Ağının Parçası Olabilirsiniz

FBI geçtiğimiz hafta, günlük hayatta kullanılan milyonlarca teknolojik cihazı hedef alan büyük çaplı bir siber suç operasyonu hakkında acil uyarı yayınladı. BADBOX 2.0 adı verilen botnet ağı, akıllı TV'ler, projeksiyonlar, tabletler ve araç içi eğlence sistemlerini hedef alıyor. Bu zararlı yazılım, kullanıcıların haberi olmadan cihazlarını suç ağının bir parçası haline getiriyor. İşte detaylar!

FBI Uyardı: BADBOX 2.0, Sizi Haberiniz Olmadan Bir Suç Ağının Parçası Yapıyor

BADBOX 2.0, sadece cihazların performansını düşürmekle kalmıyor. Zararlı yazılım, ele geçirdiği cihazları gizli bir proxy ağının parçası haline getirerek, ev internet bağlantılarını siber suçluların hizmetine sunuyor. Bu durum, suçluların kurbanların IP adreslerinin arkasına saklanarak reklam dolandırıcılığı ve veri hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetler yürütmelerine olanak tanıyor.

Siber güvenlik firması Human Security'nin baş bilgi güvenliği sorumlusu Gavin Reid, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetliyor: "Kullanıcılar sadece Netflix izlemek için aldıkları cihazın aslında suçlular tarafından kullanıldığından haberdar değil."

FBI'nın son verilerine göre, saldırganlar özellikle yaşlı kullanıcıları ve teknoloji konusunda deneyimi az olan kişileri hedef alıyor. Bu kullanıcılar genellikle düşük fiyatlı cihazları tercih ettiği için, suçluların tuzağına daha kolay düşüyor. Siber suç uzmanları, bu durumun organize suç örgütlerinin gelir kaynaklarından biri haline geldiğini belirtiyor.

Tehlike sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Küçük işletmeler ve ofislerde kullanılan bu tür cihazlar, şirket ağlarına sızma için bir kapı görevi görebiliyor. Örneğin evden çalışıyor ve işinizi yaptığınız cihazla aynı ağa bağlı "enfekte bir ürün" kullanıyorsanız şirket verileriniz risk altına giriyor.

Önlem almak ise aslında oldukça basit. İlk etapta güvenilir olmayan markaların ürünlerine şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. Ayrıca cihazınız Google Play Protect'i kullanmıyor ya da Play Store yerine "alternatif" uygulama mağazalarını kullanıyorsa risk altında olabilirsiniz.