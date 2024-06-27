FBI, Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı: Avukatlara Güvenmeyin!

Geleceğin paraları olarak lanse edilen kripto varlıklar potansiyelleri nedeniyle dolandırıcıların en büyük hedeflerinden biri. Maalesef bugüne dek çok sayıda dolandırıcılık olayına ve dolayısıyla insanların birikimlerini kaybetmelerine şahit olduk. FBI ise bu konuda kimseye güvenmememiz gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

FBI, Kripto Para Yatırımcılarını Kendisini Avukat Olarak Tanıtan Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Dolandırıcılar, insanların binbir zorluklarla çalışarak edindiği birikimlerine el koyabilmek için adeta pes dedirten yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. FBI, halihazırda bu gibi kişilerin ağına düşen ve mağdur olan yatırımcılara yönelik önemli bir duyuru yaptı.

FBI, dolandırıcıların kendilerini şimdi de hukuk firmalarında çalışan avukatlar gibi tanıtmaya başladığını ve mağdur kripto para yatırımcılarıyla iletişime geçerek onlara çalınan varlıklarını kurtarmayı teklif ettiğine dikkat çekti. Bu konuda savunmasız olan ve kripto varlıklarını geri almak için can atan yatırımcıların maalesef dolandırıcılara kişisel bilgilerini ve paralarını kaptırdığı ifade edildi.

Kurum, bu gibi kurtarma teklifleriyle gelenlere karşı dikkatli olunması gerektiği ve kesinlikle kişisel/finansal bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca, bu gibi durumlarda kendi başlarına hareket edilmemesini ve FBI tarafından yönetilen siber suçları bildirme merkeziyle iletişime geçilmesini söyledi.