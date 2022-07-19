FBI Yatırımcıları Uyardı: Sahte Kripto Para Uygulamalarına Dikkat!

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Amerikan vatandaşlarını kripto para ve yatırım uygulamalarını indirirken dikkatli olması konusunda uyardı. Bazı uygulamaların kullanıcıları kandırmak amacıyla sahte olarak düzenlenebildiğine dikkat çeken FBI, para ve değerli bilgilerinizin çalınmasına karşın kripto para uygulamalarına mesafeli olunması gerektiğini belirtiyor.

FBI, siber suçluların ABD'li yatırımcılarla iletişim kurduğunu, yasal kripto para yatırım hizmetleri sunduğunu iddia etti. Siber suçluların kripto para yatırımcılarını dolandırmak için zamanla artan bir başarı ile kullandıkları sahte mobil uygulamaları indirmeye ikna ettiğini gözlemledi.

244 Kurbandan 42,7 Milyon Dolar Çalındı

Ekim ayından beri devam eden dolandırma eylemleri sırasında kullanıcılar, siber suçluların yarattığı sahte uygulamalara para yatırmaya ikna edildi. Daha sonrasında kullanıcılar bu paraları geri çekmek istediğinde vergi ödenmesi gerektiği mesajını aldılar. Ancak verginin ödenmesine rağmen paralar geri çekilemedi ve sonuç olarak milyonlarca dolar kripto para dolandırıcılarının eline geçti.

Sahte kripto para uygulamaları, güvenilir uygulamaların ve devlet kuruluşlarının sembol ve tasarımlarını taklit ederek kullanıcıları kandırmayı amaçlıyor. Siber suçlular, ekim ayından beri kripto para uygulaması dolandırıcılığı sayesinde 244 yatırımcıdan 42,7 milyon dolar çaldı.

Kripto para dünyası son günlerde değer kaybıyla gündeme gelse de siber suçlular her zamanki gibi aktif. Bazı uygulamalar, insanları yüksek profilli kişilerin projelerini desteklediğini düşünmeleri için kandırmak için deepfake sahte videolar gibi gelişmiş teknikler kullanıyor. Ayrıca bahis sitelerine benzer bir şekilde güzel kadınların oynadığı reklamlarla yatırımcı çekmek de fazlasıyla yaygın bir yöntem. Ayrıca fidye yazılımların telefonlara sızdırılması da kripto para dolandırıcılığında halen aktif olarak kullanılan bir yöntem.

FBI, tüm yatırımcıları kripto para uygulamalarını indirirken dikkatli olmaya çağırıyor. Ayrıca kripto para uygulamalarını kullanırken iki faktörlü doğrulamanın etkin olmasını da öneriyor.