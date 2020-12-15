FDA'dan Moderna'nın Aşısı Hakkında Açıklama: Ne Kadar Etkili?

Moderna'nın koronavirüs aşısı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Moderna'nın aşısı ne kadar etkili? Doğrulama geldi. Hafta sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri iki koronavirüs aşısına sahip olabilir.

Moderna Aşısı Hakkında Yeni Gelişme: Moderna Aşısı Ne Kadar Etkili?

Biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayı, Gıda ve İlaç İdaresi bilim adamları tarafından yapılan ayrıntılı bir veri incelemesinin ardından, iki aşamalı bir klinik araştırmada yüzde 94 etkili olduğunu ve ciddi bir güvenlik endişesi taşımadığını doğruladıktan sonra, onay için hazır görünüyor.

Bir denemede aşının hastalığı önlemede yüzde 94 etkili olduğu ve ciddi güvenlik endişeleri olmadığı doğrulandı.

BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısına FDA tarafından onay verilmişti. Şimdi ise Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verilebilir. FDA'nın Moderna aşısı ile ilgili brifing belgesi yayınlandı.

FDA, Pfizer-BioNTech aşısının olumlu bir incelemesini tam olarak bir hafta önce yayınladıktan sonra, aşılar Perşembe günü uzmanlardan oluşan bir panel tarafından onaylandı ve bir gün sonra yasal düzenleyiciler tarafından yeşil ışık yakıldı. Aynı adımlar Moderna'nın aşısı için de gerçekleşecek gibi görünüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Moderna'nın aşısından elde edilen benzer sonuçlar ve aynı temel teknolojiye dayandığı gerçeği göz önüne alındığında, bu hafta hemen hemen aynı zaman çizelgesinin yaşanması bekleniyor.

Moderna'nın aşısı 17 Aralık Perşembe günü aynı bağımsız uzmanlar paneli tarafından tüm gün sürecek bir halk toplantısında gözden geçirilecek. Panelden onay çıkar ise Moderna aşısının yapılmasının önü açılacak.

Geçtiğimiz haftalarda Amerikan Tabipler Birliği uzmanları tarafından koronavirüs aşısının yan etkileri duyurulmuştu. Moderna'nın koronavirüs aşı testlerine katılanların yüzde 2.7’si, ilk dozdan sonra tek hoş olmayan etkinin aşı yapıldığı yerde duyulan acının olduğunu söyledi. İkinci dozdan sonra deneklerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’da kas ağrısı, yüzde 5.2’de eklem ağrısı, yüzde 4.5’inde baş ağrısı, yüzde 4.1’de de aşı yapıldığı yerde acı saptandı. Moderna'nın aşısı, başarıyı ilan eden ikinci büyük aşı olarak öne çıkmakta.

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