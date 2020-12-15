Koronavirüsü Geçiren Kişiler Aşı Yaptırmalı Mı? Önemli Açıklama

Koronavirüsü geçiren kişiler koronavirüs aşısı yaptırmalı mı? Koronavirüsü atlatan kişilerin aşı olması gerekiyor mu? Konu ile alakalı bilim adamları tarafından koronavirüsü geçiren kişilerin aşı olup olmaması ile alakalı bir açıklama geldi.

Koronavirüsü Geçiren Kişiler Koronavirüs Aşısı Yaptırmalı Mı?

Bir dizi bilim insanına göre, koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin koronavirüs aşısı yaptırmayı planlamaları gerektiği aktarılıyor. Aşının sağladığı korumanın, vücudun koronavirüs ile enfekte olduktan sonra oluşan doğal bağışıklık tepkisinden daha uzun süreli olduğuna inanılıyor.

Koronavirüs aşısı şu anda Amerika ve İngiltere'de uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşısı şu anda sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Koronavirüsü atlatan kişilerin aşı olması için bir süre daha beklemesi gerektiği söylenmekte.

Türkiye'de Durum Ne?

Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişilere aşı yapılmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti: "18 yaş altına, gebelere ve muhtemelen son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlar haricindeki kişilere yapılacak."

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Türkiye'de koronavirüs aşısı muhtemelen son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlar haricindeki kişilere yapılacak.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce muhtemelen son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara aşı yapılmalı mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Hastalığa yakalanan çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Kuru öksürük ile birlikte yüksek ateş de yaşanabilmekte.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: