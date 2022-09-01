Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmayla beraber felç geçirme riski en yüksek kan grubu belli oldu. Bununla beraber felç geçirme olasılığı en düşük kan grubu da ortaya çıktı. Çalışma kapsamında yüz binlerce kişinin verileri incelendi. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Felç Geçirme Riski En Yüksek Kan Grubu Açıklandı

NTV'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları tarafından oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında kan gruplarının felç geçirme olasılığı üzerindeki etkisi gözlemlendi.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışma ile beraber kan gruplarının felç geçirme riskinin üzerinde etkisi olduğu ortaya çıktı. A kan grubunun en yüksek riske sahip olduğu açıklandı. Kan grubu A olan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme ihtimalinin diğerlerine kıyasla yüzde 16 oranında daha fazla olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen araştırmayla beraber AB ve B kan gruplarının felç geçirme ihtimali üzerinde çok az etkisi olduğu ya da hiç etkisinin olmadığı gün yüzüne çıktı. 0 kan grubundaki kişilerin ise felç geçirme olasılığının diğerlerine kıyasla yüzde 12 oranında daha az olduğu açıklandı.

Yapılan araştırma kapsamında felç geçiren 7 bin ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan 600 bin kişinin verileri incelendi. Bilim insanları, söz konusu çalışma ile birlikte felç geçirme ihtimali ile kan grubu arasında bir bağlantının olduğunu tespit etti.

A kan grubunun felç riskini yüzde 16 oranında arttırdığını gözlemlendi ancak araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, 60 yaşının altındaki tüm felçlerin sadece yüzde 6'lık kısmının doğrudan tek başına kan grubuna atfedilebileceğini ifade etti.

Bilim insanları kan gruplarının nasıl felç riski oluşturduğuna dair de önemli bir bilgi paylaştı. Aktarılan bilgilere göre kan grupları pıhtılaşma farklılıklarından ötürü felç riski oluşturuyor.