Fenerbahçe - Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde futbol maçı ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği Maçı Nereden İzlenir?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Kerem Ersoy, ikinci yardımcı hakem görevini ise Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Futbol maçında dördüncü hakemliği Süleyman Bahadır yapacak. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği'nin puan durumları nasıl?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 46 puan ile 2. sırada, Gençlerbirliği ise 22 puan ile 11. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 20 maçın 13 tanesini kazandı, 7 tanesinde ise berabere kaldı. Gençlerbirliği ise 20 maçın 6 tanesini kazandı, 4 tanesinde ise berabere kaldı.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 1.500 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 28.150 TL şeklinde. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 28.150 TL

28.150 TL Maraton Alt E: 28.150 TL

28.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 9.300 TL

9.300 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 8.200 TL

8.200 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 6.850 TL

6.850 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 5.950 TL

5.950 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 4.250 TL

4.250 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 3.950 TL

3.950 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 3.550 TL

3.550 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 2.700 TL

2.700 TL Misafir: 1.500 TL

Fenerbahçe - Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Mert Müldür

J. Oosterwolde

N. Semedo

M. Skriniar

M. Guendouzi

E. Alvarez

M. Asensio

A. Talisca

Y. En-Nesyri

A. Musaba

Gençlerbirliği Muhtemel İlk 11 Kadrosu

R. Velho

Thalisson

Z. Zuzek

D. Goutas

P. Pereira

T. Dele-Bashiru

S. Koita

Oğulcan Ülgün

Metehan Mimaroğlu

Göktan Gürpüz

M. Niang

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sonucu ne olur? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.