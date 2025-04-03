Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Fenerbahçe ve Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Trabzonspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Linki!

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Trabzonspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • İrfan Can Eğribayat
  • Mert Müldür
  • M. Skriniar
  • Yusuf Akçiçek
  • D. Tadic
  • F. Kostic
  • S. Amrabat
  • S. Szymanski
  • Oğuz Aydın
  • Y. En-Nesyri
  • A. Talisca

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Uğurcan Çakır
  • Serdar Saatçı
  • Okay Yokuşlu
  • P. Malheiro
  • J. Lundstram
  • B. Mendy
  • E. Visca
  • Ozan Tufan
  • Mustafa Eskihellaç
  • O. Zubkov
  • Enis Destan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Trabzonspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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