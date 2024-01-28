Sosyal Medya Etkisi: Fenomenlerin Reklam Sektöründeki Rolü Giderek Büyüyor!

Sosyal medya fenomenlerinin reklam sektöründeki etkisi artıyor. Genellikle Hollywood aktörlerinden daha fazla tanınan sosyal medya fenomenleri, dünya genelinde reklam sektöründe birincil tercih haline gelmiş durumda.

Reklam harcamalarında en büyük paya sahip olan televizyon reklam harcamalarında bir azalma yaşanırken, dünya genelinde sosyal medya fenomenleri için yapılan harcamalarda hızla bir artış gözleniyor. Şu anda 28 milyar doları aşan bu bütçelerin, 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Fenomenler, özel olarak hedeflenmiş içerikleriyle dikkat çekiyor ve bu sayede pahalı televizyon reklamlarından daha kesin ve hızlı bir şekilde izleyici kitlesine ulaşıyor. Küçük olsa da bu pazarın büyüklüğü, sosyal medya fenomenlerinin güvenilirlikleri sayesinde reklam ortakları olarak talep görmelerine olanak tanıyor.

Örneğin, dünya çapında ünlü fenomen Khabane Lame, milyarlarca beğeni alan içerikleriyle dikkat çekiyor. 2022 yazında dünyanın en büyük Tiktoker'ı olan Lame, sponsorlu içerikleri daha sık paylaşarak kazancını artırıyor. Fortune'un raporuna göre, Lame'nin bir gönderi başına 750 bin dolara kadar ücret alabildiği belirtiliyor.

Rapora göre, Hugo Boss, Lame'yi Milano Moda Haftası'nda modellik yapması ve bu deneyimi içeren bir video paylaşması için 450 bin dolar ödedi.

Hugo Boss yetkilileri, genç hedef kitlesine daha fazla ulaşmak amacıyla "birçok farklı fenomenle" işbirliği yaptıklarını vurgularken, seçilen yeteneklerin markanın değerlerini yansıtmalarının önemli olduğunu belirtiyor.

Lame, özellikle Y kuşağı tarafından benimsenen ve geniş bir kitleye hitap eden mizah anlayışıyla biliniyor. Gençler arasında popüler olan Lame'nin takipçi kitlesi, geleneksel medya yerine TikTok ve Instagram gibi dijital platformlarda aktif olarak bulunuyor.