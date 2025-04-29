Uzay'a İlk Adımlar Atılıyor: Fergani Yerli Üretim Uzay Motoru Sahneye Çıkıyor!

Türkiye uzay yarışında bir adım daha ileriye gidiyor. Fergani tarafından yapılacak olan yerli üretim roket motoru sayesinde Türkiye'nin uyduları istenilen rota ve yörünge doğrultusunda direkt olarak uzayda yer değiştirebilecek. Bu konuda dünyadaki sayılı ülkeler de bulunan projenin detayları paylaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fergani Uzay İlk Yerli Uzay Motorunu Üretecek!

Türkiye’nin uzay teknolojisindeki adımları artık sadece ulusal çapta değil, küresel düzeyde de ses getirmeye başladı. Fergani Uzay, 2025’in son çeyreğinde Türkiye için bir ilke imza atacak: yerli üretim hibrit roket motoru, uzayda ilk kez yörünge ortamında ateşlenecek. Firmanın danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu’na göre bu test, yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde özel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilememiş bir başarı olacak.

Söz konusu sistem, Fergani’nin geliştirdiği Yörünge Transfer Aracı (YTA) tarafından taşınacak. Bu araç, görevini tamamlamış uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye taşıma kapasitesine sahip olacak. Başka bir deyişle, sabit bir rotaya sıkışmak yerine, uzaydaki uydu dinamiğini aktif şekilde değiştirebilen bir yapıya geçilecek. Bu kabiliyet, özellikle ticari görevlerde zaman ve yakıt tasarrufu açısından büyük avantaj sağlayacak.

Karabeyoğlu’nun aktardığına göre, test edilecek hibrit motor sistemi, katı ve sıvı yakıt teknolojilerini birleştiriyor. Sistem, hem maliyet hem de güvenlik açısından öne çıkıyor. En çarpıcı detay ise bu motorun uzayda aktif hale gelecek olması. Daha önce benzer bir sistemi yörüngede ateşlemeyi başaran bir özel şirket olmamıştı. Fergani bu sınırı aşan ilk firma olmayı hedefliyor. Öte yandan Fergani’nin gündeminde yalnızca motor testi yok. 2026 yılında tamamlanması planlanan bir başka projede, şirket Türkiye’nin ilk yerli roket fırlatmasını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Geliştirilmekte olan 50 tonluk sıvı yakıtlı taşıyıcı sistem, doğrudan yörüngeye uydu taşıyabilecek kapasitede olacak. Bu sistemin başarıya ulaşması, Türkiye’nin uzay görevlerinde kendi fırlatma altyapısını kurması anlamına gelecek. Türkiye artık yalnızca uzaya uydu gönderen değil, uzaya yön veren ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor. Fergani’nin bu atılımı başarıyla sonuçlanırsa, hem mühendislik hem stratejik bağımsızlık açısından yepyeni bir dönem başlayacak.

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