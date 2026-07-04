Ferrari Manuel Viteslerden Vazgeçmiyor: 12 Cilindri Manuale!

Süper otomobil dendiğinde akla ilk gelen marka olan Ferrari, son dönemde hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Birçok kişi özellikle Ferrari Luce ile İtalyan markanın tarihine ihanet ettiğini düşünüyor. İtalyan süper otomobil üreticisi ise manuel vitesli 12Cilindri ile saf sürüş sunduğu günleri unutmadığını göstermek istiyor.

Manuel Vitesli Ferrari 12Cilindri Hangi Özelliklere Sahip?

Manuel şanzımana sahip Ferrari 12Cilindri tıpkı standart versiyonda olduğu gibi 6,5 litrelik atmosferik motora ev sahipliği yapıyor. Atmosferik motoru ile 9 bin 500 devir çevirebilen araç, 830 beygir güç ve 678 Nm torka sahip. Maksimum hızı 340 km/s'nin üzerinde olduğu belirtilen manuel vitesli 12 Cilindri, 100 km/s hıza 3 saniyede ulaşabiliyor. Aracın çift kavramalı şanzımana sahip verisyonunda ise bu süre 2,9 saniye olarak açıklanmıştı.

Manuel Ferrari 12Cilindri'nin Tasarımı Farklı Mı?

Ferrari 12Cilindri Manuale kaputun altında sadece manuel şanzımanı ile çift kavramalı versiyondan ayrılıyor. Tasarım tarafında da manuel vitesli modelde küçük farklar yer alıyor. Ön bölümdeki siyah şeritin alt kısmında manuel versiyonda gümüş renkli ince bir şerit kendisini gösteriyor. Bu tasarım detayı aracın hareketli arka kanadında da tekrarlanıyor.

Yeni modelde Ferrari logosu özel bir kabartma tekniği ve gümüş rengi ile yorumlanmış. Ayrıca dört farklı kaplama seçeneğine sahip özel dövme jantlar da yine 12 Cilindri Manuale'de kendisine yer buluyor. Lazer logo işlemeli kapı eşikleri de yine manuel araçta kendisine yer buluyor. Bu kapı eşikleri karbon fiber olarak tercih edildiğinde logo boyanmış şekilde geliyor.

Ferrari 12Cilindri Manuale'nin Şanzımanı Nasıl Çalışıyor?

Ferrari 12 Cilindri Manuale'yi çok daha özel kılan detay ise hiç kuşkusuz özel olarak tasarlanan manuel şanzımanı oluyor. Ferrari temel olarak Koenigsegg CC850 modelindekine benzer bir şanzımanla karşımıza çıkıyor. Manuel vitesli model aslında temel olarak standart versiyonda sunulan 8 ileri çift kavramalı şanzımanın ilk 6 vites oranını kullanıyor.

Ferrari tarafından 'Manuel by Wire' olarak adlandırılan sistem şanzımanda yer alan ilk 6 vitesin sürücü tarafından seçilmesine olanak sağlıyor. Manuel mod ile aktif edilen bu sistem ile kullanıcıların geleneksel bir manuel vites deneyimi sağlanması hedefleniyor. Debriyaj pedalına basılarak vites değişimine olanak sağlayan bu sistem sayesinde müşterilerin uzun zamandır istediği analog sürüş hissinin yaşatılması hedefleniyor.

İtalyan üreticinin manuel vitesi ve debriyajı, arka tekerleklere gücün iletilmesini sağlayan şanzımanla fiziksel bir bağlantıya sahip değil. Şirket, vites değiştirmenin mekanik ve doğal hislerini verebilmek için yaylardan yardım almış. Debriyajda kademeli sertlik hissini sağlamak için ise yine yaylar ve tork motoru görev alıyor.

Debriyaj pedalına basıldığında, bir sensör yardımı ile çift kavramalı şanzımanın kavrama ünitesi hidrolik olarak harekete geçiriliyor. Bu sayede kullanıcılar gerçeğe yakın bir vites değişimi hissi yaşıyor. Ferrari bu konuyu o kadar ciddiye almış ki, debriyaj uygun şekilde kullanılmadığında aracın teklemesi hatta aracı stop ettirmek bile mümkün olacak. İtalyan üretici, şanzımanı korumak için kullanıcıların o anki hızlarının altında bir vites seçmesinin ise önüne geçen bir kilit mekanizması kullanmayı ihmal etmemiş.

Ferrari 12 Cilindri Manuale'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ferrari, mekanik sürüş isteyen müşterileri için manuel vitesli 12 Cilindri modelinden sadece 1.499 adet üretmeyi planlıyor. Her bir araç İtalyan üreticinin Tailor Made kişiye özel üretim programına dahil olacak ve birçok farklı kişiselleştirme seçeneği sunulacak. Manuel vitesli 12 Cilindri'in fiyatı 465 bin dolardan başlayıp özelleştirme seçenekleri ile 750 bin dolar seviyelerine kadar çıkabilecek.

Editörün Yorumu

Ferrari, manuel vitesi farklı bir şekilde de olsa geri getirerek henüz köklerinden kopmadığını göstermiş oldu. 12 Cilindri Manuale, sahip olduğu V12 atmosferik motor ve manuel vites ile günümüzde mekanik ve doğal sürüş hissini en iyi yansıtan süper otomobil olabilir. Yeni modelin sahibi olacak 1.499 kişi gerçekten çok şanslı.