Araç İçi Ekranlar ve Ses Sistemleri İçin Yeni Kurallar Belli Oldu!

Uzun zamandır tartışılan araç içi ekipmanlara yönelik kurallar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte duyuruldu. Yeni düzenlemenin ardından araç içi ekranlar, ses sistemleri, telefon tutucuları ve araç kameralarına yönelik uygulamalar netleşmiş oldu.

Arabalarda Telefon Tutucu ve Araç İçi Kameralar Kullanılabilecek Mi?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda ön cama ve konsol üzerine monte edilen telefon tutucuları ve araç içi kameraları görüş engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek. Böylelikle uzun zamandır özellikle sürücülerin navigasyon niyetine kullandıkları telefon tutucular konusundaki belirsizlik de ortadan kalkmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya/araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını/cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurması yasaktır. Aracın üretimindeki donanımlar saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu istisna kapsamında değerlendirilir ve görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmez."

Araçlardeki Ses Sistemleri İçin Karar Ne Oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile araç içi ses sistemlerine dair teknik kriterler de belli oldu. Araçlardaki ses sistemlerinin kamunun rahat ve huzurunu bozak şekilde kullanılmasının yasak olduğu belirtilirken, bu sistemler için belirli teknik sınırlamalar getirildi. Buna göre aracın bagaj kısmında en fazla 1 adet 45 Hz subwoofer ve 1 adet 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte bu konu hakkında şu ifadeler yer alıyor:

"Araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlörler, ampflikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Araçların bagaj kısmında ilave bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilir. İlave sistemlerin belirlenen standartlara aykırı veya bagajda birden fazla bulunması ve sesin araçtan taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanıldığının tespiti halinde Kanunun 72'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır."

Araca Sonradan Takılan Ekranlar Yasaklandı Mı?

Son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi de araçlara sonradan eklenen multimedya ekranlarıydı. Yeni yönetmelik ile bu ekranlar konusunda da düzenleme yapıldı. Buna göre fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacağı açıklandı.

Sürüş Halinde Video İzlemek Yasak Mı?

Yeni yönetmelik ile sürücülerin seyir halindeyken televizyon ve çeşitli video yayınları takip etmesi yasaklandı. Buna göre sürücüler seyir hâlindeyken araçlarındaki ekranları sadece sürüş, park ve navigasyon gibi araç ile alakalı bilgileri takip etmek için kullanabilecek. Aksi takdirde ise sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Sürücülerin seyir halinde iken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video veya televizyon yayını izlemeleri yasaktır. Bu bent hükümlerine uymayanlara Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılır. Sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullanılan cihazlar, araç içi ve dışını gösteren kamera ve kayıt cihazı ile aracın kontrolü ve sistem ayarlarına ilişkin cihazların sayılan bu amaçlarla kullanımı birinci cümle kapsamında değerlendirilmez."

Dikiz Aynasına Asılan Aksesuarlar Yasaklandı mı?

Yeni düzenlemeyle birlikte dizik aynasına asılan aksesuarlara da düzenleme getirildi. Buna göre dizik aynasına asılan koku ve diğer aksesuarlar sürücünün görüş alanına kısıtlamadığı takdirde kullanılabilecek. Bu aksesuarların görüşü kısıtladığı takdirde ise kullanıcılara ceza yazılabilecek. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan bu değişiklikler 3 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Editörün Yorumu

Yapılan bu düzenleme ile bir süredir insanların kafalarını kurcalayan sorunlar da ortadan kalkmış oldu. Artık sürücüler belli kurallar altında araçlarındaki aksesuarları kullanabilecek. Diğer yandan ses sistemlerinin kısıtlanması da bir diğer sevindirici haber olarak öne çıkıyor. Böylece artık bu kullanıcılar aşırı yüksek ses ile yol üzerindeki diğer insanları rahatsız edemeyecek.