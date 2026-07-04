400 Beygirlik Elektrikli Araba Türkiye'de! 555 KM Menzil ve Dahası

Uzun bir zamandan beri beklenen elektrikli Alpine A390, GT versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte Türkiye fiyatı da açıklığa kavuştu. Performans tarafında sürücülere beklediklerini vereceğini gösteren otomobil, üç elektrik motoru ile donatıldı. Yollara çıkmaya hazır olan araba, performans verilerine göre uzun süre performansını korumayı başarıyor.

Elektrikli Alpine A390 GT'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Elektrikli Alpine A390'ın GT versiyonunun Türkiye fiyatı, 6 milyon 300 bin TL olarak belirlendi. Fiyatı elbette herkesin kolay erişebileceği seviyede değil ancak sunduğu özelliklere rağmen pek çok rakibine kıyasla uygun bir fiyat etiketi taşıdığı söylenebilir. Çoğunluk için daha cazip bir seçenek olması, onun daha geniş çaplı olarak tercih edilmesini mümkün kılabilir.

Elektrikli Alpine A390 GT'nin Özellikleri Neler?

Maksimum Güç: 400 beygir

400 beygir Maksimum Tork: 661 Nm

661 Nm Motor Sayısı: 3 elektrik motoru

3 elektrik motoru Batarya Kapasitesi: 89 kWh

89 kWh Batarya Tipi: Lityum-İyon NMC

Lityum-İyon NMC Şanzıman Tipi: AWD (Dört Çeker)

AWD (Dört Çeker) Şasi: Hidrolik sönümleyicili Alpine spor şasi

Hidrolik sönümleyicili Alpine spor şasi Gövde Tipi: Spor Coupe SUV (5 koltuklu)

Spor Coupe SUV (5 koltuklu) Dönüş Yarıçapı: 11,0 m

11,0 m Frenler: 6 pistonlu ön / tek pistonlu arka

6 pistonlu ön / tek pistonlu arka Ön Fren Diski Ölçüleri: 365 x 36 mm (havalandırmalı)

365 x 36 mm (havalandırmalı) Arka Fren Diski Ölçüleri: 350 x 20 mm (havalandırmalı)

350 x 20 mm (havalandırmalı) Boş Ağırlık: 2,124 kg

2,124 kg Ağırlık Dağılımı (Ön/Arka): Yüzde 49 / yüzde 51

Yüzde 49 / yüzde 51 Çekme Kapasitesi (Frensiz/Frenli): 750 kg / 1,350 kg

750 kg / 1,350 kg Maksimum Hız: 200 km/sa

200 km/sa Hızlanma (0-100 km/sa): 4,8 saniye

4,8 saniye Maksimum DC Şarj Kapasitesi: 150 kW

150 kW DC Hızlı Şarj (200 kW): %15-80 arası 29 dakika

%15-80 arası 29 dakika AC Şarj Süresi (22 kW): %20-80 arası 2 saat 40 dakika

%20-80 arası 2 saat 40 dakika Elektrik Menzili: 20 inçlik jantlarla 503 km, 22 inçlik jantlarla 555 km

Elektrikli Alpine A390 GT Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Elektrikli Alpine A390 GT'de üç adet elektrik motoru mevcut. Bu motorlar, toplamda 400 beygirlik güç üretiyor. Ani hızlanma gerektiğinde ön taraftaki tek motor ile arkadaki iki motor birlikte çalışarak güç tüm tekerleklere hızlıca dağıtılıyor. Böylece siz gaza bastığınızda tekerlekler boşa dönmüyor. Doğrudan yola koyulmaya başlıyorsunuz.

Yeni araba, 661 Nm tork değeri sağlıyor. Bu, özellikle yokuşlu yolları tırmanırken ya da sollama yaparken kolay bir çekiş gücü elde etmenize olanak tanıyor. Keskin virajlara girilmesi hâlinde araçta savrulma ya da yoldan çıkma gibi durumlar söz konusu olmuyor. Bu da sürücülerin daha kontrollü bir sürüş deneyimi elde etmesine yardımcı oluyor.

Elektrikli Alpine A390 GT'nin Performans Verileri Neler?

Elektrikli Alpine A390 GT, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,8 saniye gibi kısa bir süre içinde ulaşıyor. Bu, pek çok klasik spor arabayı geride bırakan çevikliğe sahip olduğuna işaret ediyor. 400 ve 1000 metrelik mesafeleri de kısa sürede tamamlayan otomobilin maksimum hızı ise 200 km/sa olarak belirlenmiş durumda.

11 metrelik dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda rahatça dönmenize imkân tanıyan araba, 89 kWh batarya kapasitesi sunuyor. Jant boyutuna (20 ve 21 inç) göre 503 km ile 555 km arasında değişen bir menzil değerine sahip. Özellikle uzun yolculuklar için menzil endişesini ortadan kaldıran araba, hızlı şarj istasyonlarında sadece 29 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 15'ten 80 seviyesine şarj edilebiliyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli Alpine A390 GT'nin fiyatı başta çok yüksek bulunabilir ki ben de kolay erişilebilir bir seviyede olmadığını düşünüyorum ama diğer markaların rakip üst segment modellerine baktığımızda aslında bundan da çok daha fazla fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakarsak ödenmesi gereken miktarın aslında aldığımız performans karşısında uygun olduğunu söyleyebilirim.

4,8 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşan spor otomobil çevikliği sunan araba, 5 kişilik oturma düzenine sahip. Tek bir araçla iki farklı ihtiyacı da çözebiliyoruz ki bu bana göre en önemli artılarından biri. Tabii ki yollarda görmeye pek alışık olduğumuz bir isim değil ama biraz farklılık isteyen, bunun yanında uygun fiyat avantajından da yararlanmayı amaçlayan kişiler değerlendirebilir.