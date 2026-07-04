OLED Ekranlı Çok Güçlü Telefon Geliyor! Oynatamayacağı Oyun Yok

vivo X300 serisinin merakla beklenen yeni üyesi X300e ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Android telefonun neredeyse bütün özellikleri sızdırıldı. Cihaz, güçlü bir işlemciye sahip olacak. Ekran tarafında her kullanıcının beklentisini karşılayacak. Bataryası ise uzun süreli kullanım imkânı sağlayacak.

vivo X300e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Batarya Kapasitesi: 7100 mAh

7100 mAh Hızlı Şarj: 90W hızlı şarj özelliği.

90W hızlı şarj özelliği. Kalınlık: Yaklaşık 7.99 mm

Yaklaşık 7.99 mm Ağırlık: 203 gram

203 gram Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

vivo X300e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300e, 6,59 inç ekran boyutunda bir model olacak. 1.5K çözünürlük sunan OLED ekranla gelecek. Ekran boyutu, tek elle kullanmak için büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca video izlemek için de yeterli genişliğe sahip olmanızı mümkün kılacak. 1.5K çözünürlük sayesinde net görüntü elde ederken OLED teknolojisinin en büyük artılarından biri olan derin siyahlar, canlı görüntüler ve dahasından yararlanabileceksiniz.

vivo X300e'de Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Cihaz, yaklaşık 7.99 mm kalınlığa ve 203 gram ağırlığa sahip olacak model, 7.100 mAh batarya kapasitesiyle birlikte gelecek. Pek çok amiral gemisi telefonun bile günümüzde 5.000 mAh civarında batarya kapasitesine sahip olduğunu göz önüne alırsak X300e'nin çok büyük bir avantaja sahip olacağını söyleyebiliriz. En büyük faydasını ise günün büyük bir kısmını telefonda oyun oynayarak geçirenler görecektir.

Normalde bu kadar büyük bir bataryayı doldurmak saatler alır. Ama cihaz, 90W hızlı şarj desteği sunacak. Yani büyük batarya, sizin için bir dezavantaj olmayacak. Yüksek şarj hızı sayesinde batarya kısa sürede şarj olabilecek. Böylece priz başında da saatlerce beklemenize gerek kalmayacak.

vivo X300e'nin İşlemcisi Nasıl Performans Sunacak?

vivo X300e, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Hatırlatmak gerekirse bu işlemci, vivo X300 FE, daha önce 165Hz yenileme hızı sunan OnePlus Ace 6T, 16 GB RAM'e sahip Realme Neo 8 ve daha birçok modelde kullanılmıştı. 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm veya daha eski işlemcilere göre daha yüksek performans sunarken pil ömrü üzerinde de olumlu bir rol oynuyor.

Oyun performansının oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. Kafanızda fikir oluşması adına birkaç popüler oyundan örnek vermekte fayda var:

vivo X300e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300e'nin henüz fiyat etiketi açıklanmadı fakat fikir vermesi açısından vivo X300 şu an Türkiye'de 79 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni telefonun X300 modeline göre daha düşük çözünürlüklü kamera gibi dezavantajlara sahip olacağını göz önüne alırsak bu telefonun 57 bin TL civarında fiyata satılabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.

vivo X300e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun şu an Türkiye'de çok sayıda akıllı telefonu satılıyor. Bunlara örnek olarak vivo X300, Y04, V60 Lite, Y31, V40 Lite, Y11d, Y21 ve Y05 verilebilir. Tüm bu modelleri göz önüne alacak olursak vivo X300e'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

vivo X300e'nin geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak bir akıllı telefon olacağını düşünüyorum. Sızıntılara göre cihazın çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Bu sayede üst düzey oyun performansı sunarken dev bataryası sayesinde ise bunu kesintisiz bir şekilde sürdürmeyi mümkün hâle getirecek.