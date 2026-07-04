658 TL Cebinizde Kalacak! Sevilen İki Oyun Bedava Olacak

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Kısa bir süre önce "I Have No Mouth, and I Must Scream" ile River City Girls 2'yi ücretsiz erişime açan şirket, haftaya hangi oyunları vereceğini de duyurdu. Görünüşe göre bir sonraki hafta, simülasyon türünü sevenlerin haftası olacak.

Epic Games Hangi Oyunları Bedava Verecek?

Epic Games, Nova Lands ile Tattoo Tycoon'ı ücretsiz olarak dağıtacak. Bu oyunlardan ilki normalde Epic mağazasında 199 TL, diğeri ise 459 TL'ye satılıyor. Yani toplamda 658 TL tasarruf etmiş olacaksınız. Her iki oyun da 9 Temmuz 2026'da erişime açılacak. Bunları almak için son tarih ise 16 Temmuz 2026 saat 18.00 olacak.

Nova Lands Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında öne çıkan yapımlardan Nova Lands, kelimenin tam anlamıyla sıfırdan başladığınız bir oyun. Etraftan odun, kaya ve dahasını toplayarak kendi imparatorluğunuzu kurmaya çalışıyorsunuz. Sürekli yeni binalar inşa ediyorsunuz. Başta her şeyi siz yapacakmışsınız gibi görünüyor ama bir noktadan sonra oyunun büyük kolaylık sunduğunu fark ediyorsunuz.

Oyunda yanınıza küçük yardımcı robotlar alabiliyorsunuz. İşin lojistik tarafını tamamen onlara bırakıyorsunuz. Arkanıza yaslanıp büyümenizi izlerken robotlar da işin en ağır ve zor kısmını üstleniyor. Tabii, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Onları vahşi canlılardan korunmanız gerekiyor. Aksi takdirde tekrardan her şey size kalabiliyor.

Nova Lands'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 ya da eş değeri

Intel Core 2 Duo E6320 ya da eş değeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB) veya eş değeri

NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB) veya eş değeri Depolama: 850 MB kullanılabilir alan

Tattoo Tycoon Nasıl Bir Oyun?

Tattoo Tycoon, dövme salonu işlettiğiniz oyun. Bir dönem dövme söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen yerlerden biri olan Tattuga Bay'in eski hâlinden eser kalmadı. Bunun sebebi, işletmenin başarısız olması değil. Öyle ki şehirdeki neredeyse tüm dövme salonları kapatılmış durumda. Ayakta kalmayı başaran birkaç dövmeciden birisiniz. Ama bu durgunluk böyle devam ederse sizin salonunuzu da diğerleriyle aynı son bekliyor olacak.

Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için işleri ele almanız gerekiyor. Bu salonu sanki sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi doğru adımlar atarak büyütmeniz gerekiyor. Ne var ki başarılı bir dövmeci olmak için sadece iyi çizimler yapmak yetmiyor. Bu oyunda tıpkı gerçek bir dövmeci gibi düşünmeniz gerekiyor. Salonun tasarımını doğru ayarlamalı, müşterilerin konforunu sağlayacak satın alımlar yapmalısınız. Kısacası müşteri ne kadar memnun kalırsa siz de o kadar başarılı oluyorsunuz.

Tattoo Tycoon'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX-6300

Intel Core i5 / AMD FX-6300 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Tattoo Tycoon'ın da Nova Lands'in de eğlenceli vakit geçirmek için çok iyi oyunlar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki geniş oyuncu kitlesine hitap eden türe sahip değiller. Ben de simülasyon türüyle çok içli dışlı birisi değilim ama bu tür yapımları oynadıktan sonra aslında keyifli zaman geçirmemi sağladığını fark ettim. Siz de benim gibi türe uzaksanız ücretsiz olduktan sonra bence bir denemelisiniz.