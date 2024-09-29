CEO Resmen Duyurdu: Ferrari'nin İlk Elektrikli Otomobilinin Çıkış Tarihi Açıklandı

İtalyan otomobil sektörünün ikonik markası Ferrari, uzun bir süredir ilk elektrikli modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin CEO'su Benedetto Vigna, merakla beklenen yeni aracın ne zaman tanıtılacağına dair önemli bilgileri otomobil tutkunlarıyla paylaştı. Detaylar haberde.

İlk Elektrikli Ferrari 2025 Yılında Geliyor!

İlk olarak 2023 yılında otomobil gündemine düşen ilk elektrikli Ferrari aracı hakkında yeni bilgiler geldi. Araç için çalışmaların başladığı günden bu yana elektrikli otomobil projesi hakkında sessizliğini koruyordu. Ancak kısa bir süre önce CEO Benedetto Vigna, yeni otomobilin çıkış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Torino'da düzenlenen İtalyan Teknoloji Haftası'nda heyecan verici açıklamalar yapan Vigna, ilk elektrikli otomobilin 2025 yılı sonuna doğru tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca şirketin projede emin adımlarla ilerlediğini söyleyen CEO, projeyi daha da iyiyleştirmek için sıradışı bazı işbirlikleri yapabileceklerini de dile getirdi.

Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre, yeni elektrikli Ferrari, coupe crossover gövde tipi üzerinde inşa edilirken, Maserati Levante modeline benzer bir mimariye ve Ferrari Roma benzeri LED farlara sahip olacak. Lüks araç, 500 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sunulacağı konuşuluyor.

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