Ferrari'nin 500 Bin Dolarlık İlk Elektrikli Otomobili Kanlı Canlı Görüntülendi!

Otomobil sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünde en yavaş hareket eden markalardan Ferrari'nin yeni elektrikli otomobili hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Markanın ilk elektrikli modeli açık alanda test edilirken görüntülendi. Detaylar haberde.

Ferrari'nin Lüks Elektrikli Otomobili Test Aşamasına Geçiş Yaptı

Dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticilerinden Ferrari, uzun bir süredir yeni elektrikli otomobili üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bugüne kadar hakkında oldukça az bilgiye sahip olduğumuz otomobil, kısa bir süre önce test edilirken görüntülendi. Kamufulajlı haliyle ortaya çıkan aracın görüntüleri, tasarımı hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

İtalya’nın Maranello şehrinden gelen görüntüleri incelediğimizde, yeni otomobilin coupe crossover gövde tipinde olacağını tahmin edebiliyoruz. Ayrıca otomobilin, Maserati Levante modeline benzer bir mimariye ve Ferrari Roma benzeri LED farlara sahip olduğu görülüyor. Ön tamponda ise BMW M2 tarzı hava girişleri mevcut.

Arka tarafına baktığımızda bizi oldukça ilginç bir detay karşılıyor. Yeni otomobil, elektrikli olmasına karşın arka tarafında dörtlü egzoz borularına sahip. Pek çok kişiye göre bu bu borular Ferrari tarafından otomobil dekoratif açıdan tercih ediliyor.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre yeni lüks elektrikli otomobil 500 bin dolar seviyelerinde oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacak. Fiyat bilgisi dışında aracın ismi, geniş kapsamlı tasarımı, menzil mesafesi ve performansı hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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