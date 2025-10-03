Egea 1 Milyon Sınırına Ulaştı: Fiat Ekim Ayı Fiyat Listesi Açıklandı!

Sıfır otomobil fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu noktada pek çok marka maliyetleri azaltmaya çalışsa da değişen kur oranları ve artan vergiler araçların fiyatlarında az da olsa artmalar yaratıyor. Fiat'da bu kervana katılan markalar arasında. Egea başlangıç fiyatı olarak 1 milyon TL'den sadece yüz TL daha ucuz oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiat'tan Yeni Zam: Egea Artık 999 Bin TL!

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Fiat, Ekim 2025 fiyat listesini açıkladı ve birçok modelde artış yaşandı. Özellikle en çok tercih edilen Egea ailesi ile yeni 600 modelindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay Fiat modellerinde artış sinyalleri verilmişti. Eylül 2025’te Egea Sedan’ın başlangıç fiyatı 979 bin 900 TL, Egea Cross’un başlangıcı 1 milyon 99 bin 900 TL, Fiat 600’ün fiyatı ise 1 milyon 919 bin 900 TL seviyesindeydi. Ekim listesinde bu rakamların üzerine yeni zamlar eklendi.

Egea Sedan’ın giriş fiyatı 999 bin 900 seviyesine yükselmiş durumda. Egea Cross Street modelinin de başlangıç fiyatı benzer şekilde 1 milyon134 bin 900 TL’ye çıktı. Yeni nesil modellerden Fiat 600’ün hibrit Urban otomatik seçeneği Eylül’de 1 milyon 794 bin 900 TL iken Ekim’de 1 milyon 834 bin 900 TL oldu.

Elektrikli La Prima ise 1 mlyon 919 bin 900 TL’den 1 milyon 959 bin 900 TL’ye çıktı. Küçük şehir aracı Topolino’da da değişiklikler yaşandı. Standart versiyonun fiyatı 540 bin 900 TL’den 535 bin 900 TL’ye düşerken, Plus donanımında ciddi bir artış dikkat çekiyor: 580 bin 900 TL’den 665 bin 900 TL’ye yükseldi.

Fiat Ekim 2025 Fiyat Listesi

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi

1.4 Fire 95 HP, Benzinli, Easy (GSR), Manuel: 999.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel, Limited (GSR), Otomatik: 1.854.400 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi

1.4 Fire 95 HP, Benzinli, Street (GSR Traction+), Manuel: 1.134.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel, Limited (GSR Traction+), Otomatik: 1.853.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi

1.2 136 HP MHEV, Hibrit, Urban, Otomatik: 1.834.900 TL

115 kW/156 HP – 54 kWh, Elektrikli, La Prima, Otomatik: 1.959.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi