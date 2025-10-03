150 Bin TL Zam! Renault Fiyat Listesi Açıklandı!
Renault Ekim 2025 fiyat listesini duyurdu. Clio ve Duster’da fiyat artışı yaşanırken bazı modellerin fiyatı değişmedi. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Renault Clio, Duster, Austral ve Rafale modellerinde fiyat artışı yaşandı.
- Megane Sedan ve Captur'un fiyatları sabit kaldı.
- Megane E-Tech uzun bir aranın ardından tekrar fiyat listesinde ve bayilerde yerini aldı.
Renault, Ekim 2025 için hazırladığı yeni fiyat listesini duyurdu. Güncelleme ile birlikte markanın popüler modellerinde dikkat çekici artışlar görülürken, uzun süredir satışı yapılmayan tamamen elektrikli Megane E-Tech de yeniden showroomlarda yerini aldı. İşte detaylar...
Renault Fiyat Listesi Güncellendi!: Elektrikli Megane Yeniden Bayilerde!
Yeni fiyat listesine bakıldığında Clio’nun başlangıç fiyatında yaklaşık 40 bin TL’lik bir yükseliş dikkat çekiyor. Captur tarafında fiyatlar sabit kalırken, Duster’da 50 bin TL’ye yaklaşan bir artış var.
Markanın Türkiye’de üretilen modeli Megane Sedan’da herhangi bir değişiklik yapılmazken C-SUV segmentindeki Austral’de küçük bir zamla fiyat 2 milyon 336 bin TL’ye yükseldi. Coupe SUV sınıfında konumlanan Rafale ise en yüksek artışı alan modellerden biri oldu. Eylül’de 3 milyon 430 bin TL’den satılan modelin fiyatı Ekim itibarıyla 3 milyon 570 bin TL’ye çıktı.
- Clio: 1.536.000 TL
- Captur: 1.900.000 TL
- Duster: 1.780.000 TL
- Megane Sedan: 1.902.900 TL
- Austral: 2.336.000 TL
- Rafale: 3.570.000 TL
- R-5 E-Tech: 1.752.000 TL
- Megane E-Tech (Elektrikli): 2.259.000 TL
Zam gelen modellere bakıldığında aslında dikkat çekici fiyat artışlarının yurtdışında üretilen modellerde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak Clio'da yaşanan artışında matrah ve diğer vergi dilimlerinde yaşanan değişimlerin de etkili olduğunu bizlere kanıtlıyor.
Ayrıca ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak olan yeni nesil Clio'da fiyatlarda büyük bir dalgalanma yaratabilir. Clio 6'nın teknik özelliklerine göz atmak isterseniz buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...