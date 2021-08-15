Fidye Yazılım Saldırılarında Neden Artış Var?

Fidye yazılım saldırıları özellikle son iki yılda büyük ölçüde arttı. Dünya şu an bir yandan yeni tip koronavirüs bir yandan da ransomware ile mücadele ediyor. Bu tür siber saldırıların her işletme için olumsuz sonuçları var.

Hackerların verilere erişmek, kurbanın cihazında yer alan bütün verileri şifrelemek ve bu verileri ödeme talebi karşılanana kadar kaldırmamak için kullandığı kötü amaçlı yazılımlar, her sene milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde etmesine yol açabiliyor.

Bu gibi siber saldırıların artık daha sık gerçekleştirilmesinin tek nedeni, bilgisayar korsanlarının bunu yapmak için eskisi gibi zahmete girmesine gerek olmaması olarak görülüyor. Bir şirketten ödeme alacak bilgisayar korsanları artık ödeme yöntemi olarak yerlerinin tespit edilmesinin önüne geçecek yöntemlerden birini seçiyor.

Dünyanın giderek dijitalleşmesi, insanları da cihazlara giderek daha bağımlı hale getiriyor. İşletmeler için kesintisiz bir hizmet bu nedenle daha önemli hale geliyor ve bu da bilgisayar korsanlarına istenen fidyeyi ödemelerine neden oluyor.

Ödeme yapmak zorunda hisseden işletmeler, ödeme yaparak bilgisayar korsanlarına ödeme almanın çok kolay olduğu düşüncesinin aşılanmasına neden oluyor ve bilgisayar korsanları bu tür saldırıları daha sık düzenlemeye başlıyor.

Siber suçlular artık birkaç sene önceki gibi pasif rolde değil. Bu kişiler artık hem sayı bakımından daha fazla hem de daha cesur. Ayrıca kötü amaçlı yazılıma ulaşmaları ve YouTube gibi video paylaşım platformlarında çeşitli eğitimleri incelemeleri, bilgisayar korsanlarının kullandığı teknikler hakkında bilgi sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

Kripto paranın yaygınlaşması ve insanların artık anonim ödemelere ağırlık vermesi, bilgisayar korsanlarını cesur hale getiren faktörlerden biri oldu. Hackerlar artık kurbanlarından daha yüksek miktarda para talep ediyor çünkü anonim ödemenin güvende olmasını sağladığını düşünüyor.

Siber güvenlik tarafında az tutulan önlemler de bilgisayar korsanlarının milyonlarca işletmeyi hedef almasını kolaylaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Kısaca Fidye Yazılım Saldırıları Neden Artıyor?