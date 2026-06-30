Bu Eklentiler Başınıza İş Açar! Reklamsız Video İçin Bilginizi Vermeyin

Reklam engelleme eklentileri, video platformlarında kesintisiz seyir deneyimi elde etmek isteyenler tarafından çok rağbet görüyor. Platformlar bunun uzun zamandır farkında. YouTube da dahil olmak üzere birçok şirket, söz konusu eklentileri engellemek için elinden geleni yapıyor. Ama terazinin diğer tarafında bir de bilgisayar korsanları var.

İnternet kullanıcılarının söz konusu eklentilere çok fazla ilgi gösterdiğini fark eden kötü amaçlı kişiler, PromptSnatcher adı verilen bu siber saldırı girişimi kapsamında Smart Adblocker ve Adblock for Browser adlarında reklam engelleyici olarak gizlenen iki zararlı eklenti yaymaya başladı. Söz konusu eklentiler üzerinden kullanıcıları hedef alan bilgisayar korsanları, reklamsız video izlemek isteyenler için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Reklam Engelleyici Olarak Gizlenen Eklentiler Ne Yapıyor?

Birçok zararlı eklentinin aksine reklam engelleyici olarak görünen bu eklentileri indirdiğinizde gerçekten de reklamlardan kurtuluyorsunuz. Tipik bir reklam engelleme eklentisi gibi herkese açık filtre listelerini kullanarak reklam olmadan video seyretmenize imkân tanıyor. Siz de eklentinin çok iyi çalıştığını düşünerek bir videodan diğer videoya geçiyorsunuz.

Eklentinin geliştiricileri, güveninizi kazandıktan sonra sizi yakından izlemeye başlıyor ve ilk fırsatta bilgilerinizi topluyor. İlginç bir şekilde eklenti tüm web sitelerine girdiğiniz bilgileri ele geçirmiyor. Bunun yerine yapay zeka destekli sohbet botları ile olan konuşmalarınıza odaklanıyor. Paylaşılan bilgilere göre şu sohbet botlarından birisiyle etkileşime girer girmez tüm verileri toplamaya başlıyor:

ChatGPT

Gemini

Claude

Microsoft Copilot

Perplexity

DeepSeek

Grok

Meta AI

Siz adres çubuğuna bunlardan herhangi birini yazıp girer girmez arkada veri toplamaya başlayan eklenti, yapay zeka ile ne konuşuyorsanız bunların hakkında bilgi sahibi oluyor. 10 bin karaktere kadar olan soruları, 30 bin karaktere kadar olan yapay zeka cevaplarını bir bir ele geçiriyor.

Bilgisayar korsanlarının hızla yayılan bu eklentisi, sadece konuşmaları toplamakla da sınırlı kalmıyor, hangi yapay zeka modelini kullandığınız, ücretli mi yoksa ücretsiz üyeliğe mi sahip olduğunuz dâhil tüm bilgiler toplanıyor. Bu ele geçirilen bilgileri daha sonra hedef sunucuya gönderiyor. Tabii, bunların hiçbirinden haberiniz olmuyor. Eklenti tüm faaliyetleri arka planda sessizce yürütüyor.

Yapay Zeka Konuşmalarının Toplanması Neden Tehlikeli?

Kötü amaçlı kişilerin yapay zeka ile olan konuşmalarınızı toplaması aslında sanılandan çok daha tehlikeli. Her ne kadar uyarılar yapılsa da günün sonunda pek çok kişi, ChatGPT gibi araçları bir günlük gibi kullanıyor. Günün her anında ona herhangi bir konu hakkında soru yöneltiyor. Bunların arasında çok kritik öneme sahip bilgiler de yer alıyor.

Başka birisinin eline geçmesini istemeyeceğiniz ne varsa bu eklentiler yapay zeka ile olan konuşmalarınız sayesinde hepsini öğreniyor ve bilgisayar korsanlarına aktarıyor. En can sıkıcı kısmı ise ele geçirilen bilgilerle daha sonra ne yapıldığının şimdilik belirsizliğini koruması. Yani toplanan verilerin ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor.

Zararlı Reklam Engelleme Eklentilerine Karşı Ne Yapılabilir?

Zararlı reklam engelleme eklentilerinden birini yüklediyseniz hemen paniklemeyin. Öncelikle tarayıcınızın eklentiler bölümüne gidin ve listede "Smart Adblocker" ya da "Adblock for Browser" eklentilerinden hangisi yüklü ise onu kaldırın. Hatta sadece bununla sınırlı kalmayın. Tarayıcıda yüklü olup ne için yüklediğinizi hatırlamadığınız, web sitelerindeki verileri okuma ve değiştirme iznine sahip olan tüm şüpheleri eklentileren kurtulun.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben reklam engelleyici kullanılmasını doğru bulmuyorum. Pek çok kişi reklamlardan para kazanıyor. Şahsen onların belki de tek gelir kaynağını kaybetmemeleri için reklam engelleme eklentisi kullanmıyorum. Ama bu, size sürekli reklam izlediğimi düşündürmesin. Bana göre YouTube Premium'un çok yüksek bir fiyatı yok.

Bir hesaba Premium abonelik tanımlayıp her cihazda reklamsız seyir keyfinin tadını çıkarıyorum. Öte yandan arka planda oynatma gibi avantajlardan yararlanıyorum, YouTube Music'te dilediğim şarkıyı istediğim an çalıyorum. Reklam engelleyici kullanmadığım için Premium gelir havuzundan içerik üreticilerine de katkı sağlıyorum.

Tabii ki size burada "mutlaka YouTube Premium alın" demiyorum. Zaten bu durum sadece YouTube'u da kapsamıyor. Sevdiğiniz yayıncıları ya da içerik üreticilerini desteklemenin tek yolunun ya platformun sunduğu aboneliklerden birini almak ya da hiç reklam engelleyici kullanmamak olduğunu söylüyorum. Bunu dikkate alıp almamak size bağlı.