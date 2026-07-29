Gelişmiş Şifreleme Sistemleri İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Anthropic'in çok konuşulan yapay zeka modeli Claude Mythos'un ön izleme versiyonu, güvenlik açısından kritik öneme sahip olan şifreleme sistemleri üzerinde kullanıldı. Bu model, güncel şifreleme sistemlerini kıramasa da basitleştirilmiş bir AES sürümü için daha önce bilinmeyen bir saldırı yöntemi geliştirdi.

Yeni model şu anda mevcut ve güncel şifreleme standartları için doğrudan bir tehdit potansiyeli taşımıyor ama önlem alınmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiş durumda. İleride daha gelişmiş modeller piyasaya sürülecek. Mevcut sistemler eğer daha karmaşık ve zor hâle getirilmezse güvenlik konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

Anthropic'in Modeli Şifreleme Sistemini Nasıl Hedef Aldı?

Claude Mythos'un ön izleme versiyonu ile önemli verileri korumak için kullanılan AES adlı gelişmiş şifreleme standardının daha basitleştirilmiş bir sürümü üzerinde çalışıldı. Amaç bugün birçok sektörde ve kişisel verilerin güvenliğinde kullanılan gelişmiş AES standardını kırmaya çalışmak değildi.

Araştırmacıların hedefinde şifreleme algoritmalarının daha zayıf sürümlerini test ederek ileride çok daha güçlü modellerin sebep olacağı riskleri önceden öğrenmekti. Model ise gerçekten de işe yarayan bir saldırı yöntemi keşfetti. Üstelik bunun önceki insan araştırmalarına kıyasla 200 ila 1000 kat daha hızlı sonuç verdiği belirtildi.

Claude Mythos Başka Hangi Sistemde Yeni Yöntem Buldu?

Anthropic'in Claude Mythos modeli sadece AES üzerinde kullanılmadı. Araştırma kapsamında ayrıca üzerinde çalışılmaya devam edilen HAWK adlı bir sistemde de bir saldırı yöntemi oluşturdu. Üstelik bu sistem, klasik bilgisayarların yanı sıra kuantum bilgisayarlara karşı da dayanıklı olması için geliştiriliyor. Elbette modelin başarısının üzerinde sistemin henüz bir standart olarak kabul edilecek seviyeye gelmemesi de önemli rol oynuyor.

Yapay zeka devi Anthropic'in açıklamasına göre Claude Mythos, ilk aşamada sorunun mevcut yöntemlerle çözülemeyeceğini düşünerek çalışmayı reddetti ama yönlendirme çabalarının sonucunda yaklaşık bir hafta boyunca problemin üzerine eğildi. Tabii, onun geliştirdiği yöntemin doğruluğunu kontrol etmek için insan araştırmacıların da sürece dahil olduğunu belirtmekte fayda var.

Yapay Zeka İleride Gelişmiş Şifreleme Sistemlerini Kırabilir mi?

Mevcut yapay zeka modelleri şu anda gelişmiş şifreleme sistemlerini kırabilecek kapasiteye sahip değil. Mevcut bankacılık sistemlerinden tutun da mesajlaşma uygulamalarınad kullanılan gelişmiş AES standardı hakkında şu anlık bir risk durumu söz konusu değil ama uzun vadede ele alacak olursak evet, yapay zekanın gelişmiş şifreleme sistemlerini kırması muhtemel görünüyor.

Şifreleme sistemleri uzun bir süreden beri dijital ortamda güvenliği sağlamak için kullanılıyor. O yüzden de bugün küçük gibi görünen bu gelişme, ileriye yönelik önemli bir tehdit potansiyeli taşıyor. Durumun daha da can sıkıcı olan tarafı, yeni nesil yapay zeka modellerinin sınırları hâlâ tam olarak bilinmiyor. Gerçekleştirilen bu testlerde de zaten söz konusu soru işaretlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Editörün Yorumu

Anthropic Mythos ile elde edilen bu başarı, bizim açımızdan şu an çok ciddi bir tehdit oluşturmuyor ama risk elbette var. En azından uzun vadede ciddi bir uyarı anlamına geliyor. Özellikle ileride daha gelişmiş modellere karşı şimdiden yeni ve gelişmiş standartlara geçiş yapılması gerektiği kanaatindeyim ama bu elbette bir gecede olacak bir şey değil. Yine de mümkün olduğunca hızlı davranmakta fayda var.

Diğer yan yapay zeka şirketlerinin de modellerini mümkün olduğunca kapsamlı bir güvenlik testinden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an OpenAI ve Anthropic gibi devler zaten bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ama ABD merkezli olmayan şirketlerin de bu süreçleri benimsemesi büyük öneme sahip.