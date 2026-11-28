Zararlı yazılım Remus'un geliştiricileri, Gmail hesaplarından parola değiştirildikten veya mevcut oturumlar kapatıldıktan sonra bile e-posta toplayabildiklerini iddia ediyordu. Araştırmacıların ortaya çıkardığı yöntem ise Google'ın güvenlik sistemini aşan yeni bir açıkla ilgili değil. Bilgisayar korsanları, Google E-Tablolar gibi görünen zararlı bir Chrome uzantısını bilgisayara yükleyerek açık Gmail oturumlarından yararlanıyor.

Remus Gmail'den E-Postaları Nasıl Ele Geçiriyor?

Remus'un arkasındaki kişiler, bu özelliği 8 Kasım 2026'da tanıtmaya başladı. Gen Threat Labs ve Invoke RE ise yeni yayınlanan ayrı incelemelerde yöntemin nasıl çalıştığını açıklığa kavuşturdu. Yöntemin çalışmasında Google E-Tablolar'ın 0.5.4 sürümü gibi görünen bir Chrome uzantısı büyük rol oynuyor.

Gerçek bir Google aracı izlenimi vermek için Google Dokümanlar eklentisinin açıklaması da kopyalanıyor. Ne var ki herhangi bir tablo düzenleme işlevi sunmuyor. Uzantının istediği izinler de esas amacıyla uyuşmuyor. Bütün web sitelerine erişimin yanı sıra depolama gibi izinler talep ediyor. Tarayıcıya yerleştikten sonra arka planda çalışarak Gmail hesaplarındaki e-postaları takip ediyor.

Remus Zararlı Uzantıyı Chrome'a Nasıl Yüklüyor?

Gen Threat Labs'ın incelemesine göre zararlı uzantı, Remus'un bazı sürümlerinde bulunan bir DLL dosyasının içinde taşınıyor. Dosya, yazılımın dinamik yapılandırma sistemi üzerinden bilgisayara ulaştırılıyor. DLL'in veri bölümünde ise uzantıyı içeren şifrelenmemiş bir ZIP arşivi mevcut.

Chrome'un 137. sürümünde resmî sürümlerden kaldırılan "--load-extension" seçeneği artık kullanılamadığı için zararlı yazılım farklı bir yöntem izliyor. Windows'ta Chrome'un kullanıcı profiline ait ayar dosyalarını değiştirerek uzantıyı tarayıcıya kaydediyor. Paketlenmemiş uzantıların çalışabilmesi için gereken geliştirici modunu da etkinleştiriyor.

Zararlı Uzantı Gmail'den Hangi Bilgileri Topluyor?

Uzantı etkinleştikten sonra açık Gmail hesaplarını kullanarak e-postaları kontrol ediyor. Aynı anda en fazla 10 hesabı takip edebiliyor. Her dakika bu hesapların okunmamış mesajlarını tarıyor. Yeni bir e-posta bulduğunda içeriğini ham biçimde alıyor. Gönderenin e-posta adresi, konu başlığı, içerik, kullanıcının adresi ve dahası, hackerların sunucusuna gönderiliyor.

E-postalara eklenen dosyaların adlarını da okuyabiliyor ancak dosyaların kendilerini dışarı aktarmıyor. Doğrulama kodları, hesap kurtarma bağlantıları ve parola sıfırlama iletileri de gelen kutusundan alınabildiği için siber saldırı da kişisel yazışmalarla sınırlı kalmıyor.

Gmail Şifresini Değiştirmek, Remus Saldırısını Engelliyor mu?

Zararlı uzantı Google'ın giriş sistemini aşmıyor. Yeni bir oturum açmak yerine Chrome'da zaten açık olan Gmail oturumundan yararlanıyor. Kullanıcı Google hesabından çıkış yaptığında veya mevcut oturumlarını kapattığında mesajların toplanması da duruyor.

Bilgisayardaki zararlı uzantı ise yerinde kalıyor. Kullanıcı aynı cihazdan Gmail'e yeniden giriş yaptığında uzantı tekrar çalışmaya başlayabiliyor. Yani parola değiştirmek bilgisayardaki zararlı yazılımı ortadan kaldırmıyor. Google da yaptığı açıklamada olayın Gmail veya Google hizmetlerindeki bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını söyledi.

Chrome'da Sahte Google E-Tablolar Eklentisi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Chrome'da yüklü uzantıları / eklentileri görmek için adres çubuğuna "chrome://extensions" yazmanız yeterli. Açılan sayfada haberiniz olmadan eklenmiş uzantıları ve geliştirici modunun durumunu kontrol edin. 0.5.4 sürüm numarası, Google Dokümanlar açıklaması veya beklenmedik bir yüklemeye kesinlikle dikkat edin. Böyle bir durum söz konusuysa uzantının kaynağını gözden geçirin.

Kendiniz açmadığınız hâlde geliştirici modunun etkinleştirildiğini görürseniz de burada incelenmesi gereken bir konu var demektir. Şüpheli bir uzantı tespit ederseniz kaldırmalı, Google hesabınızdaki açık oturumları sonlandırmalı ve hesap güvenliğini kontrol etmelisiniz. En önemlisi, antivirüs programları ile tam sistem taraması yapıp olası zararlı yazılımları kaldırmalısınız.

Editörün Yorumu

Remus'un kullandığı yöntem, hesap güvenliğiyle cihaz güvenliğinin neden birlikte düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Karmaşık bir parola kullanmak ve iki aşamalı doğrulamayı açmak, güvenlik açısından önemli ama bilgisayara yerleşen zararlı bir uzantı, kullanıcı zaten giriş yapmışken bu önlemlerin sağladığı korumayı aşacak bir fırsat oluşturuyor. Özellikle Gmail üzerinden iş yazışmaları yapıyorsanız yüklenen Chrome uzantılarını düzenli olarak kontrol etmenizi öneririm. Bir uzantının Google'ın bilinen bir hizmetinin adını taşıması, örnekte de görebileceğiniz gibi, onun güvenilir olduğunu göstermiyor. İhtiyaç duyulmayan veya kaynağı bilinmeyen uzantıları tarayıcıda tutmayın.