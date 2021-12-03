Fidye Yazılım Saldırısı ile 400 Bin Hastanın Bilgileri Ele Geçirildi!

Fidye yazılım saldırısı (ransomware) sonucunda yüz binlerce hastanın hassas bilgileri çalındı. Ele geçirilen bilgiler arasında hastalara ait adres, isim soyisim, sigorta ve reçete gibi bilgiler bulunuyor. Yaşanan skandal ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Fidye Yazılım Saldırısı Sonucunda Hastaların Bilgileri Çalındı

The Washington Post tarafından hazırlanan bir rapora göre bilgisayar korsanları, ekim ayında Planned Parenthood Los Angeles isimli bir sağlık şirketine ransomware saldırısı düzenledi. Gerçekleşen siber saldırıda hastaların kişisel bilgilerini içeren dosyalara erişildi.

Planned Parenthood Los Angeles, ransomware saldırısından etkilenen hastalara ilişkin bir açıklmada bulundu ve hangi bilgilerin ele geçirildiğine dair önemli bilgiler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre hastaların adres, sigorta bilgileri, doğum tarihi, teşhis, reçete gibi bilgileri çalındı.

Sağlık şirketi, fidye yazılımının 9 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiğini açıkladı. Planned Parenthood, 17 Ekim tarihinde veritabanına izinsiz bir giriş fark etti ve bunun üzerine sistemlerini devre dışı bıraktı.

Siber saldırıyı güvenlik güçlerine bildiren şirket, siber güvenlik müfettişleri ile iletişime geçti. Planned Parenthood LA John Erickson, Washington Post'a oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Ericson, yaptığı açıklamada, çalınan bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Planned Parenthood'da görevli John Ericson, düzenlenen siber saldırının Los Angeles bölgesi ile sınırlı olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının henüz tespit edilemediğini belirten Ericson, söz konusu siber saldırının hedefli bir saldırı olduğuna ilişkin herhangi bir işaretin olmadığının altını çizdi.

John Ericson, bilgisayar korsanları tarafından fidye talebi olup olmadığı ya da ne tür bir fidye yazılımının kullanıldığı ile ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Dolayısıyla hackerların şirketten fidye talep edip etmediği henüz bilinmiyor.

Ransomware Saldırıları Son Bir Yılda Ciddi Oranda Arttı

SpyCloud'da görevli araştırmacılar, fidye yazılımlarına ilişkin bir anket yaptı. Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde 72'si çalıştıkları kuruluşun son on iki ay içerisinde en az bir kez fidye yazılımından etkilendiğini söyledi.

Ankete katılan kişilerin yüzde 18'lik kısmı, çalıştıkları şirketin geçtiğimiz yıl fidye yazılımından en az altı kez fidye yazılımından etkilendiğini belirtti. SpyCloud raporunda "25 binden fazla çalışanı olan kuruluşlar dışındaki her büyüklükteki kuruluş neredeyse aynı ölçüde etkilendi" ifadelerine yer verildi.