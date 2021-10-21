Araştırma: Fidye Yazılım Saldırıları Son 1 Yılda Ciddi Oranda Arttı

SpyCloud, fidye yazılım saldırıları ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma, fidye yazılımlarının özellikle son 12 ay içerisinde önemli ölçüde arttığını gözler önüne serdi. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Fidye Yazılım Saldırıları Şirketlerin Büyük Kısmını Etkiledi

SpyCloud'da görevli araştırmacılar, fidye yazılımlarına ilişkin bir anket yaptı. Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde 72'si çalıştıkları kuruluşun son on iki ay içerisinde en az bir kez fidye yazılımından etkilendiğini söyledi.

Ankete katılan kişilerin yüzde 18'lik kısmı, çalıştıkları şirketin geçtiğimiz yıl fidye yazılımından en az altı kez fidye yazılımından etkilendiğini belirtti. SpyCloud raporunda "25 binden fazla çalışanı olan kuruluşlar dışındaki her büyüklükteki kuruluş neredeyse aynı ölçüde etkilendi" ifadelerine yer verildi.

Araştırmaya katılan kişilerin yalnızca yüzde 18'i önümüzdeki yıl içerisinde çalıştıkları firmanın bir fidye yazılım saldırısından etkileneceğine ihtimal vermezken, yüzde 13'lük kısım ise görevli oldukları kuruluşun fidye yazılımından en az bir kez etkileneceğini düşündüğünü söyledi.

Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde 22'si gelecek yılda çalıştıkları kuruluşun fidye yazılımından birden çok etkileneceğini düşündüğünü ifade etti. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanlar, şirketlerin fidye yazılımlarına karşı hazırlıklı olduğunu düşünmüyor.

Çalışmalara katılanlara fidye yazılımlarına karşı etkili bir savunma oluşturmak için en büyük engelin ne olduğu da soruldu. Katılımcıların büyük bir kısmı kalifiyeli personelin yetersiz olduğunu düşünüyor. Bazı katılımcılar ise çalışanlar arasında düşük güvenlik bilincinin ve piyasada mevcut etkili çözümlerin yetersiz olduğunu ifade etit.

Fidye Yazılım Saldırıları Neden Artıyor?