Araştırma: Fidye Yazılım Saldırıları Son 1 Yılda Ciddi Oranda Arttı
Bir araştırmaya göre fidye yazılım saldırıları, özellikle son bir yıl içerisinde ciddi oranda arttı. Peki, fidye yazılımları neden artıyor? İşte ayrıntılar!
SpyCloud, fidye yazılım saldırıları ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma, fidye yazılımlarının özellikle son 12 ay içerisinde önemli ölçüde arttığını gözler önüne serdi. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Fidye Yazılım Saldırıları Şirketlerin Büyük Kısmını Etkiledi
SpyCloud'da görevli araştırmacılar, fidye yazılımlarına ilişkin bir anket yaptı. Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde 72'si çalıştıkları kuruluşun son on iki ay içerisinde en az bir kez fidye yazılımından etkilendiğini söyledi.
Ankete katılan kişilerin yüzde 18'lik kısmı, çalıştıkları şirketin geçtiğimiz yıl fidye yazılımından en az altı kez fidye yazılımından etkilendiğini belirtti. SpyCloud raporunda "25 binden fazla çalışanı olan kuruluşlar dışındaki her büyüklükteki kuruluş neredeyse aynı ölçüde etkilendi" ifadelerine yer verildi.
Fidye Yazılımlarından Korunmak İçin En İyi Yöntemler
Dünya genelinde 2021 yılının ilk 6 ayında fidye yazılımı saldırıları yüzde 151 oranında arttı. Peki, fidye yazılımlarından korunmak için en iyi yöntemler neler? Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bu saldırılara karşı uygulanabilecek en iyi teknikleri sıraladı.
Araştırmaya katılan kişilerin yalnızca yüzde 18'i önümüzdeki yıl içerisinde çalıştıkları firmanın bir fidye yazılım saldırısından etkileneceğine ihtimal vermezken, yüzde 13'lük kısım ise görevli oldukları kuruluşun fidye yazılımından en az bir kez etkileneceğini düşündüğünü söyledi.
Ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının yüzde 22'si gelecek yılda çalıştıkları kuruluşun fidye yazılımından birden çok etkileneceğini düşündüğünü ifade etti. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanlar, şirketlerin fidye yazılımlarına karşı hazırlıklı olduğunu düşünmüyor.
Çalışmalara katılanlara fidye yazılımlarına karşı etkili bir savunma oluşturmak için en büyük engelin ne olduğu da soruldu. Katılımcıların büyük bir kısmı kalifiyeli personelin yetersiz olduğunu düşünüyor. Bazı katılımcılar ise çalışanlar arasında düşük güvenlik bilincinin ve piyasada mevcut etkili çözümlerin yetersiz olduğunu ifade etit.
Fidye Yazılım Saldırıları Neden Artıyor?
- İnsanlar teknoloji ile hiç olmadığı kadar iç içe olduğundan dijital hizmet veren büyük şirketler ve küçük ya da orta büyüklükteki işletmeler geçen her saniyeyi bir kayıp olarak görüyor ve buna son vermek için hackerların fidye talebine karşılık veriyor. Taleplerin karşılandığının farkına varan hackerlar, bu tür saldırıları daha sık düzenliyor.
- Siber saldırı yöntemlerini öğrenmek, seneler öncesine kıyasla çok daha kolay bir hale geldi. Herkese açık, ücretsiz bir video paylaşım platformu olan YouTube'da bile bununla bağlantılı sayısız video var.
- Bu saldırıları düzenleme gibi bir niyeti olan kişilerin potansiyel kurbanları hedef alabilmek için başvurmak istediği kötü amaçlı yazılımlara ulaşması artık daha kolay.
YORUMLAR