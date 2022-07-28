FIFA 23 Oynanış Videosu Yayımlandı

FIFA 23 oynanış videosu paylaşıldı. EA Sports FIFA isimli resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video oldukça yoğun ilgi gördü. Peki, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununun oynanış videosu neler sunuyor?

FIFA 23 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Uzun bir süredir geliştirilmekte olan FIFA serisinin yeni oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapım olan FIFA serisinin yeni oyununa ait bir oynanış videosu yayımlandı.

EA Sports FIFA adlı YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video, oyunun oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Merak içerisinde beklenen oyun, sahip olduğu HyperMotion 2 isimli teknoloji sayesinde çok daha gerçekçi bir oynanış sunacak.

6 binden fazla animasyona sahip olan FIFA 23'te yeni top sürme sistemi de yer alacak. Söz konusu yapımda ayrıca üç farklı koşu tipi olacak. Böylelikle futbolcular farklı hızlarda koşabilecek. Bunların yanı sıra özel koşu stilleri de mevcut. Örneğin Mbappe'nin koşu tarzını oyunda da görebileceğiz.

Electronic Arts'ın yeni oyununda duran toplarda yeni sistem olacak. Topun nereye gitmesine karar verebileceğiniz bir sarı çubuk olacak. Duran toplarda takip takımdan bir futbolcu ise barajın önüne veya arkasına uzanabilecek. Böylece topu barajın altından geçirilmesi önlenebilecek.

Kaleci tarafında da bazı yenilikler mevcut. Kalecilerin görüşü engellendiğinde daha yavaş tepki verecekler. Bu, oyunu daha doğal hâle getirecek. Örneğin köşe vuruşu gibi duran toplarda ise hazırlıklı olacakları için daha güçlü olacaklar.

Özel hareketlerde de birçok yenilikler bulunacak. Yeni özel hareketler, çok başarılı bir şekilde rakip futbolcuya çalım atılabilmesine imkân tanıyacak. Oyunda bir diğer yenilik ise kadın futbol takımlarıdır. Oyun kadın futboluna yönelik yeni animasyonlara sahip olacak.

FIFA 23 Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Electronic Arts şirketinin üstlendiği FIFA 23 30 Eylül 2022 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkacak.

FIFA serisinin yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.